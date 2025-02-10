10 февраля 2025

В Тюмени обустроят большой жилой район и базу отдыха

В Тюмени на Велижанском тракте появится база отдыха
© Служба новостей «URA.RU»
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База отдыха будет рассчитана на 42 человека
База отдыха будет рассчитана на 42 человека Фото:

В Тюмени в Березняковском обустроят новый жилой район с детсадами, школой и спорткомплексом. А на Велижанском тракте разместят базу отдыха на 42 человека. Такая информация указана в постановлении администрации, документ имеется в распоряжении URA.RU. Первые здания закончат к 2027 году.

«На территории планируется размещение индивидуальной и малоэтажной жилой застройки. Планируемый жилой фонд малоэтажного строительства — 225 600 квадратных метров. Планируемый жилой фонд индивидуального строительства — 2 700 квадратных метров. В районе улицы Велижанский тракт предусмотренно размещение базы отдыха (на 42 единовременных посетителя)», — указано в документе.

Помимо домов, планируется обустроить большой спортивный комплекс, площадку для подготовки к ГТО, кафе, магазины, аптеки и отделение банка. Работу планируют закончить до 2035 года. 

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В Тюмени в Березняковском обустроят новый жилой район с детсадами, школой и спорткомплексом. А на Велижанском тракте разместят базу отдыха на 42 человека. Такая информация указана в постановлении администрации, документ имеется в распоряжении URA.RU. Первые здания закончат к 2027 году. «На территории планируется размещение индивидуальной и малоэтажной жилой застройки. Планируемый жилой фонд малоэтажного строительства — 225 600 квадратных метров. Планируемый жилой фонд индивидуального строительства — 2 700 квадратных метров. В районе улицы Велижанский тракт предусмотренно размещение базы отдыха (на 42 единовременных посетителя)», — указано в документе. Помимо домов, планируется обустроить большой спортивный комплекс, площадку для подготовки к ГТО, кафе, магазины, аптеки и отделение банка. Работу планируют закончить до 2035 года. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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