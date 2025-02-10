В Тюмени обустроят большой жилой район и базу отдыха

В Тюмени в Березняковском обустроят новый жилой район с детсадами, школой и спорткомплексом. А на Велижанском тракте разместят базу отдыха на 42 человека. Такая информация указана в постановлении администрации, документ имеется в распоряжении URA.RU. Первые здания закончат к 2027 году.
«На территории планируется размещение индивидуальной и малоэтажной жилой застройки. Планируемый жилой фонд малоэтажного строительства — 225 600 квадратных метров. Планируемый жилой фонд индивидуального строительства — 2 700 квадратных метров. В районе улицы Велижанский тракт предусмотренно размещение базы отдыха (на 42 единовременных посетителя)», — указано в документе.
Помимо домов, планируется обустроить большой спортивный комплекс, площадку для подготовки к ГТО, кафе, магазины, аптеки и отделение банка. Работу планируют закончить до 2035 года.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Тюмени? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени», чтобы узнавать все новости первыми!