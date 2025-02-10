Пожарный из ХМАО спас свою соседку из задымленной квартиры

Виталий Бурка спас пожилую соседку
Сотрудник МЧС из ХМАО Виталий Бурка спас свою пожилую соседку из горящей квартиры. Об этом сообщило МЧС России.
«После тяжелой смены пожарный отдыхал дома, как вдруг раздался знакомый звук. Валерий вышел из квартиры и обнаружил задымление в подъезде, дверь соседки была открыта. Оказалось, у нее горел натяжной потолок», — сказано в сообщении.
Пожилая женщина пыталась самостоятельно потушить пламя. Сотрудник МЧС вывел соседку на улицу, вызвал пожарную охрану, а также подручными средствами потушил огонь.
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