10 февраля 2025

Таксист «Яндекса» поцеловал пассажирку и попал под уголовное дело

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Клипарт. Екатеринбург, такси, яндекс такси
Мужчина позволил себе в отношении пассажирки лишнее (архивное фото) Фото:

В отношении водителя «Яндекс такси» из Узбекистана возбуждено уголовное дело. Причина — мужчина поцеловал 17-летнюю пассажирку, которую вез до дома. Подробности URA.RU раскрыл источник.

«Таксист вез девушку с одного адреса на другой в Железнодорожном районе. Прибыв в конечную точку, мужчина остановился и поцеловал юную пассажирку в губы», — рассказал собеседник агентства. Изнасилования или действий сексуального характера, как сообщалось ранее, не было.

Девушка пожаловалась маме, та обратилась в полицию. Действия таксиста расценили как «понуждение несовершеннолетней к половому сношению и совершению иных действий сексуального характера». В отношении иностранца возбуждено уголовное дело. Мужчине грозит крупный штраф и даже лишение свободы до года. В пресс-службе свердловского управления СКР от комментария отказались.

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В отношении водителя «Яндекс такси» из Узбекистана возбуждено уголовное дело. Причина — мужчина поцеловал 17-летнюю пассажирку, которую вез до дома. Подробности URA.RU раскрыл источник. «Таксист вез девушку с одного адреса на другой в Железнодорожном районе. Прибыв в конечную точку, мужчина остановился и поцеловал юную пассажирку в губы», — рассказал собеседник агентства. Изнасилования или действий сексуального характера, как сообщалось ранее, не было. Девушка пожаловалась маме, та обратилась в полицию. Действия таксиста расценили как «понуждение несовершеннолетней к половому сношению и совершению иных действий сексуального характера». В отношении иностранца возбуждено уголовное дело. Мужчине грозит крупный штраф и даже лишение свободы до года. В пресс-службе свердловского управления СКР от комментария отказались.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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