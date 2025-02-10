Таксист «Яндекса» поцеловал пассажирку и попал под уголовное дело

В отношении водителя «Яндекс такси» из Узбекистана возбуждено уголовное дело. Причина — мужчина поцеловал 17-летнюю пассажирку, которую вез до дома. Подробности URA.RU раскрыл источник.
«Таксист вез девушку с одного адреса на другой в Железнодорожном районе. Прибыв в конечную точку, мужчина остановился и поцеловал юную пассажирку в губы», — рассказал собеседник агентства. Изнасилования или действий сексуального характера, как сообщалось ранее, не было.
Девушка пожаловалась маме, та обратилась в полицию. Действия таксиста расценили как «понуждение несовершеннолетней к половому сношению и совершению иных действий сексуального характера». В отношении иностранца возбуждено уголовное дело. Мужчине грозит крупный штраф и даже лишение свободы до года. В пресс-службе свердловского управления СКР от комментария отказались.
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