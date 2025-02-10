Родители срочника, отосланного на СВО из Чебаркуля, считают контракт поддельным

Родители 20-летнего срочника Александра, которого отправили в штурмовой отряд в зону СВО из Чебаркульского гарнизона (Челябинская область), убеждены, что подпись на его контракте поддельная. Об этом рассказали сами родители.
«Там (на контракте — прим. URA.RU) реально не его подпись. Совсем. Супруга написала заявление в Следственный комитет прямо у них при части. И подали на графологическую экспертизу. Три месяца проходит — ничего», — рассказал отец срочника Анатолий, пишет сайт «74.ру».
Александра призвали на срочную военную службу весной 2024 года из республики Марий Эл. В июле зачислили в войсковую часть №87441 Чебаркульского гарнизона. В августе на банковский счет сына стали приходить огромные суммы — 195 тысяч рублей, затем дважды по 500 тысяч рублей, рассказал отец.
Александр пошел в прокуратуру, чтобы узнать причину поступления таких денег. Там сказали, что срочник получил контрактные деньги. Александр пояснил, что никакие контракты не подписывал и написал заявление на аннулирование. Заявление приняли и тишина.
Семья приехала из Марий Эл в Чебаркуль. У военных они потребовали показать копию контракта. Увидев документы, они усомнились в подлинности подписи сына.
Лариса Исакова, эксперт-почерковед, тоже усомнилась в подлинности подчерка в контракте, шапке и в блоке подписания. «У меня сложилось мнение, что это не он писал», — сказала она. Что касается подписей, то эксперт говорит, что нужны не только экспериментальные образцы, но и примеры, которые Александр делал, не зная, что это будет рассматриваться.
Юрист, который представляет интересы семьи, обращает внимание, что в военном билете Александра нет записи о контракте. Разделы на страницы №3, согласно присланным родителям сканам, пусты.
В письме от командования в /ч №86274, в которой Александр служил до перевода в Чебаркуль, говорится, что срочник подписал контракт добровольно. Расторгнуть документ до окончания периода частичной мобилизации нельзя, кроме ряда исключений.
Редакция URA.RU направила запрос в пресс-службу Министерства обороны РФ. Ответ будет опубликован после получения.
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