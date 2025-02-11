Уехавшая в США звезда «Даешь молодежь» продал квартиру в Москве

Покинувший Россию актер Бурковский продал квартиру в Москве за 80 млн рублей
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Актер Андрей Бурковский избавился от недвижимости в России
Актер Андрей Бурковский избавился от недвижимости в России Фото:

Актер Андрей Бурковский, получивший популярность после скетч-шоу «Даешь молодежь», продал свою квартиру в Москве после переезда в США. Продажа недвижимости стала для артиста очередным шагом к разрыву связей с Россией.

«41-летний артист избавился от четырёхкомнатной квартиры рядом со станцией метро „Аэропорт“», — передает издание Life. Квартира Бурковского, площадью 130 квадратных метров, была продана примерно за 80 миллионов рублей. 

Еще в детстве Бурковский начал играть в школьной команде КВН под названием «Осколки звезд». Во время учебы в университете он продолжил выступать и в 2008 году его команда стала чемпионами Высшей лиги КВН. В 2009 году Андрей стал центральным персонажем нового комедийного скетч-шоу под названием «Даешь молодежь». Кинематографическая карьера артиста начала развиваться в 2015 году. Его самые популярные роли были в фильмах «Медиатор» и «Звоните Ди Каприо».

В конце 2022 года Андрей Бурковский покинул территорию РФ и перебрался в США, где начал заниматься арендным бизнесом. Сейчас он проживает и ведет профессиональную деятельность в Нью-Йорке. Бурковский стал основателем актерской студии под названием Seagull, что является отсылкой к известной пьесе Антона Чехова «Чайка» — символу Московского Художественного театра, в котором он работал на протяжении почти 15 лет. Несмотря на свой переезд, Андрей не отрекается от возможности сотрудничать с российскими кинопроектами и заявляет о своей готовности вернуться для участия в них, если ему предложат достойный гонорар. 

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Актер Андрей Бурковский, получивший популярность после скетч-шоу «Даешь молодежь», продал свою квартиру в Москве после переезда в США. Продажа недвижимости стала для артиста очередным шагом к разрыву связей с Россией. «41-летний артист избавился от четырёхкомнатной квартиры рядом со станцией метро „Аэропорт“», — передает издание Life. Квартира Бурковского, площадью 130 квадратных метров, была продана примерно за 80 миллионов рублей.  Еще в детстве Бурковский начал играть в школьной команде КВН под названием «Осколки звезд». Во время учебы в университете он продолжил выступать и в 2008 году его команда стала чемпионами Высшей лиги КВН. В 2009 году Андрей стал центральным персонажем нового комедийного скетч-шоу под названием «Даешь молодежь». Кинематографическая карьера артиста начала развиваться в 2015 году. Его самые популярные роли были в фильмах «Медиатор» и «Звоните Ди Каприо». В конце 2022 года Андрей Бурковский покинул территорию РФ и перебрался в США, где начал заниматься арендным бизнесом. Сейчас он проживает и ведет профессиональную деятельность в Нью-Йорке. Бурковский стал основателем актерской студии под названием Seagull, что является отсылкой к известной пьесе Антона Чехова «Чайка» — символу Московского Художественного театра, в котором он работал на протяжении почти 15 лет. Несмотря на свой переезд, Андрей не отрекается от возможности сотрудничать с российскими кинопроектами и заявляет о своей готовности вернуться для участия в них, если ему предложат достойный гонорар. 
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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