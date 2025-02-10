Вырубка Березовой рощи в Академическом полностью законна. Такое заявление сделали в компании «Атомстройкомплекс», которая получила участок под застройку, на фоне конфликта с местными жителями, выступившими против вырубки деревьев утром 11 февраля.
«Вдоль улицы Краснолесья стартовала подготовка земельного участка под строительство. Работы ведутся на участке площадью 3,8 га, который находится в собственности у застройщика, в строгом соответствии с законом», — рассказали корреспонденту агентства. Там добавили, что на участке планируется строительство жилья с подземным паркингом, а также помещениями под магазины.
Вырубка началась утром 11 февраля. К территории приехали рабочие с бензопилами и спецтехника. По словам читателя URA.RU, есть пострадавшие, в полиции это комментировать отказались. Сейчас вырубка деревьев остановлена, на месте дежурят стражи порядка.
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