10 февраля 2025

«Атомстройкомплекс» высказался на фоне конфликта с защитниками Березовой рощи. Фото

«Атомстройкомплекс»: вырубка Березовой рощи в Екатеринбурге полностью законна
© Служба новостей «URA.RU»
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Сейчас вырубка Березовой рощи приостановлена
Сейчас вырубка Березовой рощи приостановлена Фото:

Вырубка Березовой рощи в Академическом полностью законна. Такое заявление сделали в компании «Атомстройкомплекс», которая получила участок под застройку, на фоне конфликта с местными жителями, выступившими против вырубки деревьев утром 11 февраля.

«Вдоль улицы Краснолесья стартовала подготовка земельного участка под строительство. Работы ведутся на участке площадью 3,8 га, который находится в собственности у застройщика, в строгом соответствии с законом», — рассказали корреспонденту агентства. Там добавили, что на участке планируется строительство жилья с подземным паркингом, а также помещениями под магазины.

Вырубка началась утром 11 февраля. К территории приехали рабочие с бензопилами и спецтехника. По словам читателя URA.RU, есть пострадавшие, в полиции это комментировать отказались. Сейчас вырубка деревьев остановлена, на месте дежурят стражи порядка.

Рабочие с бензопилами пришли в рощу утром 11 февраля
Рабочие с бензопилами пришли в рощу утром 11 февраля
Фото:

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Вырубка Березовой рощи в Академическом полностью законна. Такое заявление сделали в компании «Атомстройкомплекс», которая получила участок под застройку, на фоне конфликта с местными жителями, выступившими против вырубки деревьев утром 11 февраля. «Вдоль улицы Краснолесья стартовала подготовка земельного участка под строительство. Работы ведутся на участке площадью 3,8 га, который находится в собственности у застройщика, в строгом соответствии с законом», — рассказали корреспонденту агентства. Там добавили, что на участке планируется строительство жилья с подземным паркингом, а также помещениями под магазины. Вырубка началась утром 11 февраля. К территории приехали рабочие с бензопилами и спецтехника. По словам читателя URA.RU, есть пострадавшие, в полиции это комментировать отказались. Сейчас вырубка деревьев остановлена, на месте дежурят стражи порядка.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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