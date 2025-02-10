В Екатеринбурге вырубают Березовую рощу, начались столкновения. Фото, видео

11 февраля 2025 в 10:43 Размер текста - 17 +

Активисты пытаются защитить рощу от вырубки Фото: Анастасия Соргина © URA.RU В Академическом районе Екатеринбурга утром 11 февраля приступили к вырубке Березовой рощи, на застройку которой местные жители жаловались президенту России Владимиру Путину и председателю СКР Александру Бастрыкину. Территорию зачищают рабочие с бензопилами и спецтехника, уже есть пострадавшие, рассказал URA.RU читатель. «Деревья активно рубят рабочие, однако не говорят, от кого они сюда приехали. Лица свои скрывают», — сказал собеседник. На месте собрались активисты, которые пытаются оказать сопротивление и защитить лес от вырубки. По словам другого очевидца, в столкновениях не обошлось без пострадавших. «Одного из защитников побили и брызнули перцовым баллончиком», — отметил он. Видеообращение екатеринбуржцев к Путину появилось в распоряжении URA.RU 16 декабря. Жители района рассказали, что у них остался лишь «клочок» Березовой рощи 500 на 600 метров, который хотят снести ради 30 домов. Сейчас площадь парка составляет 25 га. После освоения территории бизнесом она сократится до 16 га. Построить жилые дома на территории собирается компания «Атомстройкомплекс» Валерия Ананьева. Известно, что мэрия через суды пыталась отменить его план, но безуспешно (удалось отстоять лишь половину «зеленой» территории). Фото: читатель URA.RU Фото: читатель URA.RU Фото: читатель URA.RU Фото: читатель URA.RU Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Академическом районе Екатеринбурга утром 11 февраля приступили к вырубке Березовой рощи, на застройку которой местные жители жаловались президенту России Владимиру Путину и председателю СКР Александру Бастрыкину. Территорию зачищают рабочие с бензопилами и спецтехника, уже есть пострадавшие, рассказал URA.RU читатель. «Деревья активно рубят рабочие, однако не говорят, от кого они сюда приехали. Лица свои скрывают», — сказал собеседник. На месте собрались активисты, которые пытаются оказать сопротивление и защитить лес от вырубки. По словам другого очевидца, в столкновениях не обошлось без пострадавших. «Одного из защитников побили и брызнули перцовым баллончиком», — отметил он. Видеообращение екатеринбуржцев к Путину появилось в распоряжении URA.RU 16 декабря. Жители района рассказали, что у них остался лишь «клочок» Березовой рощи 500 на 600 метров, который хотят снести ради 30 домов. Сейчас площадь парка составляет 25 га. После освоения территории бизнесом она сократится до 16 га. Построить жилые дома на территории собирается компания «Атомстройкомплекс» Валерия Ананьева. Известно, что мэрия через суды пыталась отменить его план, но безуспешно (удалось отстоять лишь половину «зеленой» территории).