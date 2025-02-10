10 февраля 2025

В лесу под Екатеринбургом нашли труп мужчины с раной в груди

© Служба новостей «URA.RU»
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Зимний учет диких животных в лесах. Свердловская область, следы зверей, след косули
Тело незнакомца нашли жители поселка Медный (архивное фото) Фото:

В лесу поселка Медный под Екатеринбургом нашли труп неизвестного мужчины. На теле имеется колото-резаная рана, которая могла стать причиной смерти. Подробности URA.RU раскрыл источник.

«В лесном массиве, метрах в 400 от улицы Багерная, местные жители наткнулись на труп мужчины. Внешне следов насилия на нем не было, но судмедэксперты разглядели рану на груди. В лесу тело пролежало примерно восемь часов, и что именно стало причиной смерти, установят позже», — объяснил собеседник агентства.

Пока же силовики по камерам видеонаблюдения установили последние минуты жизни незнакомца. На кадрах видно, как он, шатаясь от сильного опьянения, уходит по тропинке в лес в направлении садов. На месте обнаружения тела найдены круассан, шоколадка, леденцы, сигареты и стеклянная бутылка. В пресс-службу свердловского управления СКР направлен запрос. Ответ ожидается.

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В лесу поселка Медный под Екатеринбургом нашли труп неизвестного мужчины. На теле имеется колото-резаная рана, которая могла стать причиной смерти. Подробности URA.RU раскрыл источник. «В лесном массиве, метрах в 400 от улицы Багерная, местные жители наткнулись на труп мужчины. Внешне следов насилия на нем не было, но судмедэксперты разглядели рану на груди. В лесу тело пролежало примерно восемь часов, и что именно стало причиной смерти, установят позже», — объяснил собеседник агентства. Пока же силовики по камерам видеонаблюдения установили последние минуты жизни незнакомца. На кадрах видно, как он, шатаясь от сильного опьянения, уходит по тропинке в лес в направлении садов. На месте обнаружения тела найдены круассан, шоколадка, леденцы, сигареты и стеклянная бутылка. В пресс-службу свердловского управления СКР направлен запрос. Ответ ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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