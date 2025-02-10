В лесу под Екатеринбургом нашли труп мужчины с раной в груди

В лесу поселка Медный под Екатеринбургом нашли труп неизвестного мужчины. На теле имеется колото-резаная рана, которая могла стать причиной смерти. Подробности URA.RU раскрыл источник.
«В лесном массиве, метрах в 400 от улицы Багерная, местные жители наткнулись на труп мужчины. Внешне следов насилия на нем не было, но судмедэксперты разглядели рану на груди. В лесу тело пролежало примерно восемь часов, и что именно стало причиной смерти, установят позже», — объяснил собеседник агентства.
Пока же силовики по камерам видеонаблюдения установили последние минуты жизни незнакомца. На кадрах видно, как он, шатаясь от сильного опьянения, уходит по тропинке в лес в направлении садов. На месте обнаружения тела найдены круассан, шоколадка, леденцы, сигареты и стеклянная бутылка. В пресс-службу свердловского управления СКР направлен запрос. Ответ ожидается.
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