В марте-апреле 2025 года на площадках штабов общественной поддержки партии «Единая Россия» пройдут программы обучения проекта «СВОй бизнес». В нем примут участие успешные предприниматели, принимавшие участие в специальной военной операции, для наставничества и обмена опытом с ветеранами и членами их семей, а также с жителями новых регионов. Об этом сообщает пресс-служба партии.
«Будем проводить образовательные модули для участников СВО, членов их семей, жителей новых регионов по основам предпринимательства. Планируется, что в обучающей программе смогут принять участие не менее 500 человек в год», — рассказал секретарь Генсовета Владимир Якушев. Его слова приводятся на сайте «Единой России». Он подчеркнул, что основная цель заключается в создании ясных, доступных и простых в освоении образовательных модулей.
Участники проекта «СВОй бизнес» будут обеспечены комплексной поддержкой, которая включает в себя выбор необходимых инструментов для развития бизнеса, предоставление консультаций по управлению предпринимательской деятельностью, а также непрерывное содействие от профессионалов и наставников в данной области. Проект нацелен на адаптацию участников СВО и ветеранов к гражданской жизни через развитие предпринимательских навыков и помощь в открытии собственного дела.
По словам президента «Опоры России» Александра Калинина, участники проекта смогут открыть фермерские хозяйства, производственные предприятия или медицинские кабинеты, что потребует серьезных предпринимательских знаний. Обучение будет включать бизнес-визиты на предприятия и постоянную поддержку наставников. Председатель комиссии Госсовета по профилю «Эффективная и конкурентная экономика», губернатор Рязанской области Павел Малков заявил, что участники специальной военной операции смогут получить поддержку для своего бизнеса в рамках единого пакета.
Депутат Государственной думы Альфия Когогина, занимающая должность координатора федерального партийного проекта «Предпринимательство», подчеркнула необходимость достижения определенных целей в сфере развития предпринимательства. Она отметила, что президентом поставлена задача добиться превышения темпов роста сектора малого и среднего предпринимательства над ростом ВВП, увеличить выручку малых технологических компаний как минимум в семь раз, а также создать адекватную промышленную инфраструктуру для нужд индустриальных предприятий малого и среднего бизнеса.
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