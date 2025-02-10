Происшествия В Екатеринбурге школьник попал под влияние террористов 11 февраля 2025 в 13:22 Размер текста - 17 + Парень подписался на telegram-канал о запрещенном движении террористов Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Екатеринбурге ученик седьмого класса одной из школ мог попасть под влияние движения «Колумбайн» (террористическое движение, запрещенное в России). Это следует из telegram-канала, на который подписался 14-летний подросток. Подробности URA.RU рассказал источник. «Телефон парня был осмотрен сотрудниками центра по противодействию экстремизму. Оказалось, что школьник подписан на telegram-канал, публикации которого говорят о повышенном интересе к деятельности террористической организации „Колумбайн“», — объяснил собеседник агентства. Кроме телефона, у подростка изъяли и ноутбук. Силовики проводят проверку. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! В Екатеринбурге ученик седьмого класса одной из школ мог попасть под влияние движения «Колумбайн» (террористическое движение, запрещенное в России). Это следует из telegram-канала, на который подписался 14-летний подросток. Подробности URA.RU рассказал источник. «Телефон парня был осмотрен сотрудниками центра по противодействию экстремизму. Оказалось, что школьник подписан на telegram-канал, публикации которого говорят о повышенном интересе к деятельности террористической организации „Колумбайн“», — объяснил собеседник агентства. Кроме телефона, у подростка изъяли и ноутбук. Силовики проводят проверку. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям