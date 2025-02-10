В Екатеринбурге школьник попал под влияние террористов

В Екатеринбурге ученик седьмого класса одной из школ мог попасть под влияние движения «Колумбайн» (террористическое движение, запрещенное в России). Это следует из telegram-канала, на который подписался 14-летний подросток. Подробности URA.RU рассказал источник.
«Телефон парня был осмотрен сотрудниками центра по противодействию экстремизму. Оказалось, что школьник подписан на telegram-канал, публикации которого говорят о повышенном интересе к деятельности террористической организации „Колумбайн“», — объяснил собеседник агентства.
Кроме телефона, у подростка изъяли и ноутбук. Силовики проводят проверку.
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