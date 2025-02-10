Ледовый городок в Перми принял более полумиллиона посетителей

Центральный ледовый городок в Перми посетили более 550 тысяч человек за зиму. Число посетителей выросло почти на четверть по сравнению с прошлым годом.
«Ледовый городок „Большое пермское чаепитие“ на эспланаде посетили порядка 559 тысяч человек. Он работал с 30 декабря по 9 февраля. Количество гостей увеличилось на 24% по сравнению с прошлым годом — тогда его посетили более 450 тысяч человек», — сообщается в telegram-канале мэрии.
В 2025 году ледовый городок был посвящен пермскому гостеприимству. В нем располагались десять горок с высотой ската до трех метров, девять декораций в виде десертов от пермских шеф-кондитеров и 14 ледовых объектов. Сейчас в ледовом городке отключают иллюминацию, а на эспланаде снимают световой купол и украшения с ели.
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