Где в Тюмени арендовать самые дешевые офисы

Аренда даже самого недорогого офисного помещения в Тюменской области выросла на 20% за год. Об этом URA.RU рассказал руководитель департамента продажи и аренды коммерческой недвижимости федеральной компании «Этажи» Антон Лескин.
Корреспондент агентства проанализировал рынок коммерческой недвижимости Тюмени. Самые дешевые предложения по городу — в материале URA.RU.
При анализе учитывалась только абсолютная стоимость целого офиса. Условия, местоположение и стоимость квадратного метра в расчет не принимались.
Удобства на этаже
Самый дешевый офис будет стоить арендатору всего девять тысяч рублей в месяц. Правда, его габариты оставляют желать лучшего: всего 5,5 метров в длину и 2,9 метра в ширину.
Помещение находится на третьем этаже трехэтажного офисного здания в районе Бабарынка. Из бонусов владелец предлагает парковку для клиентов и сотрудников, автобусную остановку в шаговой доступности. А вот санузла у офиса нет — все удобства расположены на этаже.
Мебель и большие окна
В этом же здании расположено еще одно офисное помещение. Оно уже чуть побольше: площадь составляет 22 квадратных метра. За него придется платить 11 тысяч рублей в месяц.
Этот кабинет владелец рекламирует чуть активнее. Кроме парковки и остановки обещает наличие мебели, высокие потолки, большие окна и возможность арендовать смежное помещение. Санузел, как и в первом случае, на этаже.
Платежи включены
Следующий лот будет обходиться своему арендатору в 10 тысяч рублей в месяц. Этот офис расположен в двухэтажном здании в районе Лесобазы.
Здесь условия лучше, чем в первых двух случаях. арендодатель обещает мебель и ремонт, а коммунальные платежи будут включены в стоимость аренды. Отдельно придется платить только за интернет. Вместе с офисом предлагают арендовать просторный склад площадью 1300 квадратов. А вот сам кабинет подкачал — всего 13 квадратных метров.
Без ремонта
Четвертый лот — и снова то же самое здание на Лесобазе. На этот раз площадь кабинета чуть больше — 14 квадратных метров. Возможность арендовать склад тоже никуда не делась. Дополнительный квадрат увеличил ежемесячный платеж на тысячу — до 12 тысяч рублей в месяц.
По описаниям это помещение похоже на предыдущее. С той разницей, что в этот раз о ремонте речи нет, а состояние офиса описано как «нормальное».
Много света
Последний участник топ-5 самых дешевых офисов тоже находится на Лесобазе, но уже в другом помещении. Его площадь составляет 22 квадратных метра, а стоить он будет 13,2 тысячи в месяц.
Владелец описывает пространство как «светлый офис, который подойдет для строительных, отделочных и дизайнерских компаний». Из удобств предлагаются близость жилого района, кондиционер, хороший ремонт и парковка. А вот коммунальные платежи в стоимость аренды не включены.
Ранее стало известно, что аренда коммерческой недвижимости в Тюмени подскочила почти в два раза. Максимальная цена сейчас может достигать 15 тысяч за квадратный метр.
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