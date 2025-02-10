10 февраля 2025

Задержан бизнесмен, давший взятку чиновнице в Екатеринбурге

© Служба новостей «URA.RU»
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Инаугурация главы Варгашинского округа. Курган , чиновник, портфель, бизнесмен
Сумма взятки — почти полмиллиона рублей Фото:

В Екатеринбурге задержали 43-летнего бизнесмена Айдина Г. по подозрению в даче взятки заведующей ГБУСО «Управление ветеринарии Екатеринбурга» Ульяне К. Подробности истории раскрыл источник URA.RU.

«По версии следствия, с августа 2022-го по октябрь 2024-й Айдин передал 410 тысяч рублей за то, чтобы его компании прошли санитарную экспертизу сырья. Предприниматель дал признательные показания», — сказал собеседник агентства.

Возбуждено уголовное дело по п. «б» ч. 4 ст. 291 УК РФ (Дача взятки). Айдину избрали подписку о невыезде.

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В Екатеринбурге задержали 43-летнего бизнесмена Айдина Г. по подозрению в даче взятки заведующей ГБУСО «Управление ветеринарии Екатеринбурга» Ульяне К. Подробности истории раскрыл источник URA.RU. «По версии следствия, с августа 2022-го по октябрь 2024-й Айдин передал 410 тысяч рублей за то, чтобы его компании прошли санитарную экспертизу сырья. Предприниматель дал признательные показания», — сказал собеседник агентства. Возбуждено уголовное дело по п. «б» ч. 4 ст. 291 УК РФ (Дача взятки). Айдину избрали подписку о невыезде.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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