Задержан бизнесмен, давший взятку чиновнице в Екатеринбурге

Сумма взятки — почти полмиллиона рублей
В Екатеринбурге задержали 43-летнего бизнесмена Айдина Г. по подозрению в даче взятки заведующей ГБУСО «Управление ветеринарии Екатеринбурга» Ульяне К. Подробности истории раскрыл источник URA.RU.
«По версии следствия, с августа 2022-го по октябрь 2024-й Айдин передал 410 тысяч рублей за то, чтобы его компании прошли санитарную экспертизу сырья. Предприниматель дал признательные показания», — сказал собеседник агентства.
Возбуждено уголовное дело по п. «б» ч. 4 ст. 291 УК РФ (Дача взятки). Айдину избрали подписку о невыезде.
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