Общество Задержан бизнесмен, давший взятку чиновнице в Екатеринбурге 11 февраля 2025 в 12:58 Размер текста - 17 + Сумма взятки — почти полмиллиона рублей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Екатеринбурге задержали 43-летнего бизнесмена Айдина Г. по подозрению в даче взятки заведующей ГБУСО «Управление ветеринарии Екатеринбурга» Ульяне К. Подробности истории раскрыл источник URA.RU. «По версии следствия, с августа 2022-го по октябрь 2024-й Айдин передал 410 тысяч рублей за то, чтобы его компании прошли санитарную экспертизу сырья. Предприниматель дал признательные показания», — сказал собеседник агентства. Возбуждено уголовное дело по п. «б» ч. 4 ст. 291 УК РФ (Дача взятки). Айдину избрали подписку о невыезде. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! В Екатеринбурге задержали 43-летнего бизнесмена Айдина Г. по подозрению в даче взятки заведующей ГБУСО «Управление ветеринарии Екатеринбурга» Ульяне К. Подробности истории раскрыл источник URA.RU. «По версии следствия, с августа 2022-го по октябрь 2024-й Айдин передал 410 тысяч рублей за то, чтобы его компании прошли санитарную экспертизу сырья. Предприниматель дал признательные показания», — сказал собеседник агентства. Возбуждено уголовное дело по п. «б» ч. 4 ст. 291 УК РФ (Дача взятки). Айдину избрали подписку о невыезде. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям