Московских ревизоров, проверяющих пермское ГУФСИН, заинтересовала скандальная колония

Представители центрального аппарата ФСИН России, которые проводят инспекторскую проверку, заинтересовались работой скандальной колонии № 37, руководство которой попало под уголовные дела о взятках. Об этом URA.RU рассказал источник в надзорном ведомстве.
«Столичные ревизоры проверяют оформление документооборота пермского управления, соблюдение необходимых сроков, исполнение закона при работе с осужденными и личным составом. Заинтересовались они и ситуацией с колонией № 37 в Чусовском районе», — утверждает собеседник агентства. URA.RU направило запрос в пресс-службу ГУФСИН по Пермскому краю.
Замначальника этой колонии Андрея Шварева осудили за получение взятки. Его начальник Илья Асламов также стал фигурантом уголовного дела. По версии следствия, он пытался получить взятку от одного из осужденных, а посредником выступил предприниматель Олег Попов.
Оба находятся в СИЗО с 18 марта 2024 года. Инсайдеры URA.RU в силовом блоке отмечают, что с момента возбуждения расследование уголовного дела практически не продвинулось. Ни Асламов, ни Попов не дают показаний, а у следователей нет доказательств их преступления.
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