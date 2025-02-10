Тюменцы все чаще хотят покупать вторичку

Спрос на вторичное жилье на тюменском рынке недвижимости в январе 2025 года вырос на 15% по сравнению с аналогичным периодом 2024-го. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе сервиса «Авито Недвижимость».
«Спрос на вторичное жилье в Тюмени вырос на 15% год к году. Интерес к двухкомнатным квартирам вырос на 22%, на однокомнатные — на 21%», — поделились подробностями специалисты.
Средняя стоимость жилья в областной столице по итогам января 2025 года составила 6,3 миллиона рублей. Средняя цена за один квадратный метр достигла 122 000 рублей.
Ранее URA.RU сообщало, что самая дешевая квартира-студия в Тюмени стоит 1,6 миллиона рублей. Площадь данного помещения составляет 11,2 квадратных метра.
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