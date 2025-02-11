Песков — URA.RU: России важно, чтобы Южный Кавказ был предсказуем

Песков: России важно, чтобы Южный Кавказ был предсказуем
© Служба новостей «URA.RU»
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В Кремле отметили, что России важно, чтобы Южный Кавказ был предсказуем
В Кремле отметили, что России важно, чтобы Южный Кавказ был предсказуем Фото:

Россия по-прежнему готова оказывать Армении и Азербайджану любое содействие в достижении мира. Для Москвы главное, чтобы Южный Кавказ был предсказуемым регионом и стал территорией благоденствия, отметил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос URA.RU.

«На различных уровнях из Еревана мы слышали заявления о том, что нет необходимости в посредниках. И Ереван, и Баку способны уже сами продолжать переговоры до финализации этого [мирного] процесса. Сохраняя свою готовность оказать любое возможное содействие, мы будем приветствовать самостоятельные усилия. Главное, чтобы Южный Кавказ оставался предсказуемым, мирным регионом, и чтобы он действительно превратился в территорию благоденствия и сотрудничества», — заявил Песков.

Спикер армянского парламента Ален Симонян назвал маловероятным то, что Армения примет посредничество России в переговорах с Еревана и Баку. По его словам, «прошлый опыт оставил много плохих воспоминаний и вопросов». Отметим, что Армения и Азербайджан даже после урегулирования карабахского вопроса пока не подписали мирное соглашение.

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Россия по-прежнему готова оказывать Армении и Азербайджану любое содействие в достижении мира. Для Москвы главное, чтобы Южный Кавказ был предсказуемым регионом и стал территорией благоденствия, отметил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос URA.RU. «На различных уровнях из Еревана мы слышали заявления о том, что нет необходимости в посредниках. И Ереван, и Баку способны уже сами продолжать переговоры до финализации этого [мирного] процесса. Сохраняя свою готовность оказать любое возможное содействие, мы будем приветствовать самостоятельные усилия. Главное, чтобы Южный Кавказ оставался предсказуемым, мирным регионом, и чтобы он действительно превратился в территорию благоденствия и сотрудничества», — заявил Песков. Спикер армянского парламента Ален Симонян назвал маловероятным то, что Армения примет посредничество России в переговорах с Еревана и Баку. По его словам, «прошлый опыт оставил много плохих воспоминаний и вопросов». Отметим, что Армения и Азербайджан даже после урегулирования карабахского вопроса пока не подписали мирное соглашение.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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