Песков — URA.RU: России важно, чтобы Южный Кавказ был предсказуем

Россия по-прежнему готова оказывать Армении и Азербайджану любое содействие в достижении мира. Для Москвы главное, чтобы Южный Кавказ был предсказуемым регионом и стал территорией благоденствия, отметил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос URA.RU.
«На различных уровнях из Еревана мы слышали заявления о том, что нет необходимости в посредниках. И Ереван, и Баку способны уже сами продолжать переговоры до финализации этого [мирного] процесса. Сохраняя свою готовность оказать любое возможное содействие, мы будем приветствовать самостоятельные усилия. Главное, чтобы Южный Кавказ оставался предсказуемым, мирным регионом, и чтобы он действительно превратился в территорию благоденствия и сотрудничества», — заявил Песков.
Спикер армянского парламента Ален Симонян назвал маловероятным то, что Армения примет посредничество России в переговорах с Еревана и Баку. По его словам, «прошлый опыт оставил много плохих воспоминаний и вопросов». Отметим, что Армения и Азербайджан даже после урегулирования карабахского вопроса пока не подписали мирное соглашение.
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