Песков высказался о заслуженной каре для нацистов

Песков: заслуженная кара для нацистов — это важно для нашего народа
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Песков заявил о важности работы над карой для нацистов
Песков заявил о важности работы над карой для нацистов Фото:

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул необходимость наказания нацистов, заслуживающих кары. Такое заявление было сделано в ответ на слова министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова, который ранее назвал борьбу с преступлениями фашистов и пресечение геноцида одной из приоритетных задач.

«Заслуженная кара для нацистов — это важно для нашего народа», — подчеркнул Песков в разговоре с журналистами. Он также отметил, что основную роль в этом процессе должны играть российские следователи, которые и занимаются этой работой, особенно важной в год 80-летия Победы.

Ранее Сергей Лавров выразил намерение страны добиться международного признания геноцида народов бывшего СССР, совершенного немецкими фашистскими оккупантами и их союзниками в период Второй мировой войны. Он подчеркнул, что Россия активно будет работать на этом направлении, чтобы преступления против мирного населения были признаны на международном уровне.

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул необходимость наказания нацистов, заслуживающих кары. Такое заявление было сделано в ответ на слова министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова, который ранее назвал борьбу с преступлениями фашистов и пресечение геноцида одной из приоритетных задач. «Заслуженная кара для нацистов — это важно для нашего народа», — подчеркнул Песков в разговоре с журналистами. Он также отметил, что основную роль в этом процессе должны играть российские следователи, которые и занимаются этой работой, особенно важной в год 80-летия Победы. Ранее Сергей Лавров выразил намерение страны добиться международного признания геноцида народов бывшего СССР, совершенного немецкими фашистскими оккупантами и их союзниками в период Второй мировой войны. Он подчеркнул, что Россия активно будет работать на этом направлении, чтобы преступления против мирного населения были признаны на международном уровне.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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