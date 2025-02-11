Песков высказался о заслуженной каре для нацистов

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул необходимость наказания нацистов, заслуживающих кары. Такое заявление было сделано в ответ на слова министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова, который ранее назвал борьбу с преступлениями фашистов и пресечение геноцида одной из приоритетных задач.
«Заслуженная кара для нацистов — это важно для нашего народа», — подчеркнул Песков в разговоре с журналистами. Он также отметил, что основную роль в этом процессе должны играть российские следователи, которые и занимаются этой работой, особенно важной в год 80-летия Победы.
Ранее Сергей Лавров выразил намерение страны добиться международного признания геноцида народов бывшего СССР, совершенного немецкими фашистскими оккупантами и их союзниками в период Второй мировой войны. Он подчеркнул, что Россия активно будет работать на этом направлении, чтобы преступления против мирного населения были признаны на международном уровне.
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