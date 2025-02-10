Челябинский доктор Рыжий объяснил, как оказать первую помощь при гриппе

Главврач детской поликлиники №8 имени Невского, депутат гордумы Челябинска Антон Рыжий сообщил о начале сезона гриппа. Рыжий отметил URA.RU, что вирусы особенно опасны для людей, не вакцинированных и имеющих хронические заболевания. Рост заболеваемости требует профилактики, а своевременное лечение может предотвратить серьезные осложнения, подчеркнул доктор.
«Сезон гриппа открыт. И это серьезное заболевание, которое ни в коем случае нельзя недооценивать. Грипп может вызывать осложнения — пневмонию, менингит, отит. Особенно это касается людей с ослабленным иммунитетом, детей и пожилых», — рассказал Рыжий.
Рыжий подчеркнул, что при первых признаках гриппа необходимы полноценный отдых и изоляция. Снижать температуру жаропонижающими препаратами он советует при отметке 38,5 градуса и выше.
«Вакцинация — самый эффективный способ защиты от вирусов. Но если привиться не удалось, важно помнить о мерах профилактики: избегать мест скопления людей, чаще мыть руки, проветривать помещение и, конечно же, при первых признаках заболевания оставаться дома и вызывать врача», — пояснил Рыжий.
Врач обратил внимание на важность обильного теплого питья. Лучшими напитками он назвал чаи, отвары, морсы и воду. При заложенности носа разрешается использовать сосудосуживающие капли, однако не более трех дней во избежание привыкания, отметил главврач. Вылечить насморк поможет промывание солевыми растворами, а облегчить кашель и боль в горле — ингаляции и рассасывающие пластинки. Рыжий особо подчеркнул, что антибиотики при гриппе бесполезны и отметил вред от перегревания.
«Срочно обратитесь к врачу при температуре выше 39 градусов, не снижающейся жаропонижающими, затрудненном дыхании, слабости, нарушении сознания, боли в груди, посинении губ или судорогах», — предупреждает Рыжий. Эти симптомы требуют немедленной медицинской помощи.
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