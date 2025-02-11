«Вероятность 50%»: Песков оценил шансы, что Украина станет Россией

Песков допустил, что новые регионы Украины захотят присоединиться к РФ
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Песков привел в пример бывшие регионы Украины, которые стали частью России
Песков привел в пример бывшие регионы Украины, которые стали частью России Фото:

Любое заявление может стать реальностью с вероятностью в 50%. Так представитель Кремля Дмитрий Песков оценил заявление президента США Дональда Трампа о том, что Украина может «стать Россией в какой-то день».

«Любое явление происходит с вероятностью 50 процентов: либо да, либо нет, большего я сказать не могу. Но то, что значительная часть Украины хочет стать Россией и она стала, это факт. Этот факт свершился на земле, в четырех новых регионах. Люди, находящиеся в опасности, стояли в очередях, чтобы проголосовать за вступление в РФ. Это во многом корреспондируется со словами президента Трампа», — поделился Песков с журналистами. 

В интервью Fox News Трамп заявил, что Украина может стать Россией в какой-то день, а может не стать». Но Киев «должен обеспечить безопасность американских инвестиций на своей территории», подчеркнул президент США. 

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Любое заявление может стать реальностью с вероятностью в 50%. Так представитель Кремля Дмитрий Песков оценил заявление президента США Дональда Трампа о том, что Украина может «стать Россией в какой-то день». «Любое явление происходит с вероятностью 50 процентов: либо да, либо нет, большего я сказать не могу. Но то, что значительная часть Украины хочет стать Россией и она стала, это факт. Этот факт свершился на земле, в четырех новых регионах. Люди, находящиеся в опасности, стояли в очередях, чтобы проголосовать за вступление в РФ. Это во многом корреспондируется со словами президента Трампа», — поделился Песков с журналистами.  В интервью Fox News Трамп заявил, что Украина может стать Россией в какой-то день, а может не стать». Но Киев «должен обеспечить безопасность американских инвестиций на своей территории», подчеркнул президент США. 
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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