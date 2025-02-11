МЧС выпустило экстренное предупреждение из-за шторма в Свердловской области

В Свердловской области 12 февраля ожидается штормовой ветер с порывами до 18 метров в секунду. Спасатели призвали жителей быть бдительными и осторожными, рассказали в пресс-службе регионального ГУ МЧС.
«Находясь на улице, обходите рекламные щиты и шаткие строения, не прячьтесь от ветра около стен домов, не оставляйте автомобили вблизи деревьев и слабо укрепленных конструкций», — говорится в сообщении. Во время сильного ветра возможно осложнение пожароопасной обстановки.
Сообщить о необходимости помощи можно по телефону пожарно-спасательной службы МЧС России: «101». Обращения также принимают по единому номеру вызова экстренных служб: «112».
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