МЧС выпустило экстренное предупреждение из-за шторма в Свердловской области

Порывы ветра достигнут 18 метров в секунду Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Свердловской области 12 февраля ожидается штормовой ветер с порывами до 18 метров в секунду. Спасатели призвали жителей быть бдительными и осторожными, рассказали в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

«Находясь на улице, обходите рекламные щиты и шаткие строения, не прячьтесь от ветра около стен домов, не оставляйте автомобили вблизи деревьев и слабо укрепленных конструкций», — говорится в сообщении. Во время сильного ветра возможно осложнение пожароопасной обстановки.

Сообщить о необходимости помощи можно по телефону пожарно-спасательной службы МЧС России: «101». Обращения также принимают по единому номеру вызова экстренных служб: «112».