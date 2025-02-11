Путин присвоил звание заслуженной артистки Ваенге

Елена Ваенга стала заслуженной артисткой России
Президент России Владимир Путин присвоил звание заслуженного артиста РФ Елене Ваенге (Хрулевой). Об этом сообщается в официальном документе.
«Присвоить звание заслуженный артист РФ Хрулевой Елене Владимировне — артистке общества с ограниченной ответственностью 'Ваенга мьюзик'», — указывается в документе. Он опубликован на сайте опубликования правовых актов.
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