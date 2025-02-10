Починить крышу, купить котел и отремонтировать детсад: губернатор Моор раздал поручения

Губернатор Тюменской области Александр Моор провел личный прием граждан и дал ряд поручений по его завершению. Об этом он сообщил в своем telegram-канале.
«Надежда Созонова из Уватского района одна воспитывает пять девочек. В частном доме, где они проживают, требуется замена газового котла. Возможности купить и установить новый у многодетной мамы нет. Принял решение помочь семье», — написал глава региона.
По просьбам жителей он также распорядился до конца 2026 года отремонтировать детский сад в селе Абатское, и к 1 сентября оборудовать современную спортплощадку у спорткомплекса в селе Вагай. Кроме того — починить протекающую крышу в доме родителей участника СВО из Казанского района.
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