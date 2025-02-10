Сотрудники «Сургутнефтегаза» пожаловались на корпоратив в ресторане «Вавилон»

Сотрудники нефтяной компании «Сургутнефтегаз» выразили недовольство организацией новогоднего корпоратива, который прошел накануне прошлого года в ресторане развлекательного центра «Вавилон» в Сургуте (ХМАО). Об этом говорится в решении окружного арбитражного суда по спору организаторов праздника.
«ОППО (объединенная первичная профсоюзная организация) ПАО „Сургутнефтегаз“ в письменных пояснениях подтвердила, что в развлекательном комплексе „Вавилон“ был организован новогодний корпоратив. После мероприятия от членов профсоюза поступили многочисленные жалобы, связанные с ненадлежащим оказанием услуг по организации питания и обслуживанию мероприятия», — говорится в материалах дела.
Праздник организовала сургутская предпринимательница. Она заключила с ООО «СургутРесторан» договор, по которому ресторан обязался провести развлекательную программу и предоставить всё необходимое: зал, еду, напитки, мебель, музыкальное оборудование и обслуживание. Корпоратив проходил на танцполе первого этажа развлекательного центра «Вавилон» в Сургуте. Праздник был рассчитан на 655 человек, начинался в 18:00 и продолжался до трех часов ночи.
В судебном разбирательстве ресторан требовал от бизнесвумен оплаты праздника и неустойку за просрочку платежа. В свою очередь, заказчица заявила о ненадлежащем качестве услуг и просила снизить сумму долга. Она утверждала, что это не единичный случай. Другая компания, для которой предприниматель также устраивала корпоратив, подтвердила в суде, что поданные на празднике блюда не соответствовали согласованному меню.
Суд постановил, что долг перед рестораном необходимо выплатить, так как услуги были оказаны и мероприятия состоялись. Однако, учитывая обстоятельства дела, сумма неустойки была снижена более чем на 400 тысяч рублей.
Агентство URA.RU направило запросы в профсоюз «Сургутнефтегаза» и в ООО «СургутРесторан». Контакты предпринимателя в распоряжении агентства отсутствуют. На момент публикации ответы не поступили.
Ранее URA.RU писало, что в ХМАО нефтяники отказались приглашать звезд на новогодние корпоративы. Исключением стал Когалым, куда приезжала экс-солистка «Блестящих» Анна Семенович.
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