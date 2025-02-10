10 февраля 2025

Челябинцы пожаловались на капремонт в 80-летнем доме

© Служба новостей «URA.RU»
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Город. Курган, капремонт, капитальный ремонт фасада
Дом за несколько лет полностью отремонтировали (архивное фото) Фото:

Жители Еманжелинска Челябинской области пожаловались на качество капремонта в 76-летнем доме. В администрации города URA.RU сообщили, что дом исправен, его износ сейчас составляет всего 25%.

«Наш дом по Советской, 2 недавно капитально отремонтировали, но качество плохое. Когда включают отопление, трубы лопаются и нас заливает», — рассказали URA.RU жильцы.

Как уточнили URA.RU в пресс-службе администрации Еманжелинска, этот дом был построен в 1949 году, в нем два этажа и 27 квартир. Дом надежный, в нем железобетонные перекрытия и кирпичные несущие стены. За последние годы здание было капитально отремонтировано, сейчас износ составляет всего 25%.

«В доме в 2018 году выполнен капитальный ремонт фасада и крыши, в 2019 году — проведен ремонт систем отопления, водоснабжения и канализации, выполнена отмостка, в 2020 году заменена электропроводка, в апреле 2023 года УК „Бастион“, обслуживающая данный дом, произвела косметический ремонт в подъезде. За два последних года дом дважды обследовался межведомственной комиссией и не был признан аварийным», — пояснили в пресс-службе мэрии.

В администрации Еманжелинска рассказали, что комиссия была в доме в июне 2023 и апреле 2024 года. Оба обследования показали, что оснований для признания дома аварийным и подлежащим сносу нет.

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Жители Еманжелинска Челябинской области пожаловались на качество капремонта в 76-летнем доме. В администрации города URA.RU сообщили, что дом исправен, его износ сейчас составляет всего 25%. «Наш дом по Советской, 2 недавно капитально отремонтировали, но качество плохое. Когда включают отопление, трубы лопаются и нас заливает», — рассказали URA.RU жильцы. Как уточнили URA.RU в пресс-службе администрации Еманжелинска, этот дом был построен в 1949 году, в нем два этажа и 27 квартир. Дом надежный, в нем железобетонные перекрытия и кирпичные несущие стены. За последние годы здание было капитально отремонтировано, сейчас износ составляет всего 25%. «В доме в 2018 году выполнен капитальный ремонт фасада и крыши, в 2019 году — проведен ремонт систем отопления, водоснабжения и канализации, выполнена отмостка, в 2020 году заменена электропроводка, в апреле 2023 года УК „Бастион“, обслуживающая данный дом, произвела косметический ремонт в подъезде. За два последних года дом дважды обследовался межведомственной комиссией и не был признан аварийным», — пояснили в пресс-службе мэрии. В администрации Еманжелинска рассказали, что комиссия была в доме в июне 2023 и апреле 2024 года. Оба обследования показали, что оснований для признания дома аварийным и подлежащим сносу нет.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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