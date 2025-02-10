В Аше будут судить бывшего инспектора ГАИ, обвиняемого в коррупции

В Ашинском горсуде Челябинской области рассмотрят дело в отношении бывшего инспектора ГАИ, обвиняемого в коррупции. Как сообщили URA.RU в пресс-службе СКР по региону, следствие по делу окончено.
«Завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего государственного инспектора регистрационно-экзаменационного отдела ГИБДД территориального отдела полиции, обвиняемого в совершении семи преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 290 УК РФ (получение взятки), а также одного преступления, предусмотренного ч.2 ст.292 УК РФ (служебный подлог). Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело после утверждения обвинительного заключения направлено для рассмотрения в суд», — сообщили URA.RU в пресс-службе СКР по региону.
Коррупцию в регистрационно-экзаменационном отделе вскрыли сотрудники УЭБиПК ГУ МВД России по региону. Было установлено, что инспектор на протяжении 2021 года получал деньги от курсантов, желающих сдать на права. За это «рисовал» им успехи на экзамене. За каждую такую сдачу ему платили 20 тысяч рублей. Всего он помог получить водительские права семерым ученикам автошколы.
После задержания на имущество инспектора был наложен арест на сумму более 4 млн рублей. В числе арестованных объектов транспортное средство Toyota Land Cruiser, жилое помещение, а также земельный участок.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!