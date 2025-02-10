Авиакомпания из Новосибирска открыла продажу билетов до Салехарда

С первого апреля авиакомпания S7 запускает рейсы из Салехарда в Новосибирск. Билеты уже поступили в продажу, сообщает аэропорт Толмачево.
Авиакомпания S7 открыла продажу билетов по маршруту Салехард — Новосибирск с первого апреля 2025 года. Время перелета составит 2 часа 15 минут. Стоимость билета, по данным аэропорта, по тарифу «Эконом базовый» составляет 11 050 рублей. На данном маршруте летают также самолеты авиакомпаний «Ямал» и «Аэрофлот».
Ранее сообщалось, что в марте этого года планируется запустить прямое авиасообщение между Ханты-Мансийском и Салехардом (ЯНАО). По информации ямальского правительства, перевозками займется авиакомпания «РусЛайн», а максимальная стоимость билета составит 6 810 рублей.
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