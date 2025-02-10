10 февраля 2025

Авиакомпания из Новосибирска открыла продажу билетов до Салехарда

S7 запустила рейсы из Салехарда в Новосибирск
© Служба новостей «URA.RU»
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S7 запустила рейсы в Салехард
S7 запустила рейсы в Салехард Фото:

С первого апреля авиакомпания S7 запускает рейсы из Салехарда в Новосибирск. Билеты уже поступили в продажу, сообщает аэропорт Толмачево.

Авиакомпания S7 открыла продажу билетов по маршруту Салехард — Новосибирск с первого апреля 2025 года. Время перелета составит 2 часа 15 минут. Стоимость билета, по данным аэропорта, по тарифу «Эконом базовый» составляет 11 050 рублей. На данном маршруте летают также самолеты авиакомпаний «Ямал» и «Аэрофлот».

Ранее сообщалось, что в марте этого года планируется запустить прямое авиасообщение между Ханты-Мансийском и Салехардом (ЯНАО). По информации ямальского правительства, перевозками займется авиакомпания «РусЛайн», а максимальная стоимость билета составит 6 810 рублей.

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С первого апреля авиакомпания S7 запускает рейсы из Салехарда в Новосибирск. Билеты уже поступили в продажу, сообщает аэропорт Толмачево. Авиакомпания S7 открыла продажу билетов по маршруту Салехард — Новосибирск с первого апреля 2025 года. Время перелета составит 2 часа 15 минут. Стоимость билета, по данным аэропорта, по тарифу «Эконом базовый» составляет 11 050 рублей. На данном маршруте летают также самолеты авиакомпаний «Ямал» и «Аэрофлот». Ранее сообщалось, что в марте этого года планируется запустить прямое авиасообщение между Ханты-Мансийском и Салехардом (ЯНАО). По информации ямальского правительства, перевозками займется авиакомпания «РусЛайн», а максимальная стоимость билета составит 6 810 рублей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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