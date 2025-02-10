10 февраля 2025

Власти Ямала назвали сроки начала прямого авиасообщения с Югрой

Прямые перелеты между Ямалом и Югрой впервые начнутся в марте
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Максимальная стоимость перелета составит 6 810 рублей
Максимальная стоимость перелета составит 6 810 рублей Фото:

Прямое авиасообщение между Ханты-Мансийском и Салехардом (ЯНАО) планируется запустить уже в марте этого года. По информации ямальского правительства, перевозками займется авиакомпания «РусЛайн», а максимальная стоимость билета составит 6 810 рублей.

«Регулярные рейсы между Салехардом и Ханты-Мансийском планируют запустить в марте этого года. В авиаперевозках задействуют самолеты CRJ-200 на 50 посадочных мест авиакомпании „РусЛайн“. Максимальная стоимость билета составит 6810 рублей», — сообщается на сайте властей ЯНАО.

Уточняется, что субсидирование перелетов будет осуществляться из бюджетов обоих округов. Примерное время в полете составит один час. В настоящее время ведутся переговоры между авиакомпанией и аэропортами для согласования дней и времени полетов. Предположительно, рейсы будут совершаться по вторникам и четвергам.

Запуск прямого авиасообщения между ХМАО и ЯНАО ранее анонсировал губернатор Югры Руслан Кухарук. Заявление он сделал в день работников гражданской авиации, при этом не называя конкретных сроков и авиаперевозчика.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Прямое авиасообщение между Ханты-Мансийском и Салехардом (ЯНАО) планируется запустить уже в марте этого года. По информации ямальского правительства, перевозками займется авиакомпания «РусЛайн», а максимальная стоимость билета составит 6 810 рублей. «Регулярные рейсы между Салехардом и Ханты-Мансийском планируют запустить в марте этого года. В авиаперевозках задействуют самолеты CRJ-200 на 50 посадочных мест авиакомпании „РусЛайн“. Максимальная стоимость билета составит 6810 рублей», — сообщается на сайте властей ЯНАО. Уточняется, что субсидирование перелетов будет осуществляться из бюджетов обоих округов. Примерное время в полете составит один час. В настоящее время ведутся переговоры между авиакомпанией и аэропортами для согласования дней и времени полетов. Предположительно, рейсы будут совершаться по вторникам и четвергам. Запуск прямого авиасообщения между ХМАО и ЯНАО ранее анонсировал губернатор Югры Руслан Кухарук. Заявление он сделал в день работников гражданской авиации, при этом не называя конкретных сроков и авиаперевозчика.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям