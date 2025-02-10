Власти Ямала назвали сроки начала прямого авиасообщения с Югрой

Прямое авиасообщение между Ханты-Мансийском и Салехардом (ЯНАО) планируется запустить уже в марте этого года. По информации ямальского правительства, перевозками займется авиакомпания «РусЛайн», а максимальная стоимость билета составит 6 810 рублей.
«Регулярные рейсы между Салехардом и Ханты-Мансийском планируют запустить в марте этого года. В авиаперевозках задействуют самолеты CRJ-200 на 50 посадочных мест авиакомпании „РусЛайн“. Максимальная стоимость билета составит 6810 рублей», — сообщается на сайте властей ЯНАО.
Уточняется, что субсидирование перелетов будет осуществляться из бюджетов обоих округов. Примерное время в полете составит один час. В настоящее время ведутся переговоры между авиакомпанией и аэропортами для согласования дней и времени полетов. Предположительно, рейсы будут совершаться по вторникам и четвергам.
Запуск прямого авиасообщения между ХМАО и ЯНАО ранее анонсировал губернатор Югры Руслан Кухарук. Заявление он сделал в день работников гражданской авиации, при этом не называя конкретных сроков и авиаперевозчика.
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