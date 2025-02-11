Учеба в Голливуде и любовные неудачи Александра Соколовского: как живет звезда «Молодежки» в 36 лет

Звезда «Молодежки» Александр Соколовский отмечает 36 лет 12 февраля 2025 года
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В фильмографии Александра Соколовского уже более 70 проектов, но звездой его сделала «Молодежка»
В фильмографии Александра Соколовского уже более 70 проектов, но звездой его сделала «Молодежка» Фото:

Александр Соколовский — популярный российский актер, чья карьера взлетела после участия в сериале «Молодежка», ставшем культовым для многих подростков. Долгое время Соколовский учился актерскому мастерству в Голливуде, сегодня его считают одним из наиболее перспективных актеров своего поколения. 12 февраля 2025 года ему исполняется 36 лет. URA.RU рассказывает историю жизни и творческого пути Александра Соколовского.

Путь к славе: как мальчик из Ленинграда попал в кино

Александр Соколовский родился в Ленинграде 12 февраля 1989 года в семье совсем юных родителей — им было всего по 19 лет. Интересно, что никто из близких не был связан с кинематографом, кроме прапрабабушки — она когда-то играла в знаменитом Александринском театре. Возможно, именно этот факт повлиял на выбор будущей профессии — уже в 12 лет мальчик твердо решил стать актером.

Первые шаги в профессию мальчик сделал в студии «Дуэт», где начал осваивать актерское мастерство еще школьником. Хотя любительские постановки приносили удовольствие, Александр понимал — для серьезной карьеры нужно нечто большее.

Как многие подростки, он метался в выборе профессии — думал об экономике, заглядывался на журналистику. После школы решительно отправился покорять Москву, подав документы сразу в несколько вузов. ГИТИС был в списке, скорее, для галочки, но судьба распорядилась иначе — экзаменаторы разглядели в парне из Ленинграда настоящий талант. Так Соколовский оказался в мастерской известного артиста Евгения Стеблова, начав свой путь к большой сцене.

«Молодежка» — трамплин к славе Александра Соколовского: история успеха актера

Александр Соколовский начал свой путь в кино, еще будучи студентом, дебютировав в эпизодической роли в сериале «Каменская-4» в 2005 году. Но его настоящим кинодебютом стал фильм «Раскол» Николая Досталя, где он получил заметную роль, открывшую ему двери в мир кино. Работа с Досталем помогла Александру научиться держаться перед камерой, чему не учили в театральных вузах.

После окончания университета Соколовский некоторое время работал официантом в аэропорту Пулково, но вскоре вернулся в Москву и начал работать в кинематографе, занимая разные должности: администратор, второй режиссер, менеджер по локациям и линейный продюсер. Он также пробовал себя в клипмейкерстве и интересовался режиссурой.

Настоящая известность пришла к Соколовскому в 2013 году с выходом сериала «Вангелия». Съемки проходили в сложных условиях, при 30-градусном морозе, но красота его партнерши Карины Разумовской помогала забыть о холоде.

В 2021 году вышел фильм «Вещий Олег», в котором актер сыграл одну из главных ролей
В 2021 году вышел фильм «Вещий Олег», в котором актер сыграл одну из главных ролей
Фото:

Параллельно с «Вангелией» Соколовский снимался в сериале «Молодежка», где сыграл хоккеиста Егора Щукина. Эта роль принесла ему большую популярность, и он даже начал играть в хоккей в любительской команде.

В 2014 году Александр появился в сериале «Склифосовский» в роли сына Елены Яковлевой, оставшись в проекте на три сезона. Он также сыграл бармена в комедии «Одноклассницы», где пригодился его опыт работы официантом. В 2017 году Соколовский исполнил роль боксера в мелодраме «Жизнь без Веры», продемонстрировав отличную спортивную форму. В 2019 году он сыграл маньяка в сериале «Бывшие-2», сравнивая этот проект с фильмами Квентина Тарантино по смелости сцен.

В сериале «Гранд» Александр сыграл романтическую роль, а его партнерша Мила Сивацкая так натурально воплотила отношения на экране, что поклонники даже приписали им роман. В 2017 году Соколовский сыграл главную роль в политическом триллере «Спящие», написанном Сергеем Минаевым, вместе с Паулиной Андреевой и Дмитрием Ульяновым. Параллельно он снимался в комедийном сериале «Вы все меня бесите» со Светланой Ходченковой, демонстрируя широкий диапазон своего таланта.

В 2018 году на экраны вышло несколько фильмов и сериалов с участием Соколовского, включая военную драму «Один в поле воин» и детективный сериал «Сувенир из Одессы». В 2019 году вышел российско-турецкий исторический сериал «Султан моего сердца», где Соколовский сыграл одну из ведущих ролей.

После сериала «Молодежка» Александр Соколовский стал профессионально заниматься хоккеем
После сериала «Молодежка» Александр Соколовский стал профессионально заниматься хоккеем
Фото:

В 2024 году Александр снялся в романтической комедии «Любовь со второго взгляда» вместе с Ксенией Тепловой, играя супругов, которые пытаются преодолеть кризис в своих отношениях. В 2023 году вышел фильм «Трейдер», где Соколовский впервые сыграл на иностранном языке. Этот проект стал важным шагом в его карьере, так как он уже несколько лет проводит время в Лос-Анджелесе и общается с голливудскими профессионалами.

Красавицы, модели, блогеры: все женщины в жизни Соколовского

Популярный актер долгое время не мог устроить личную жизнь, что только подогревало интерес его многочисленных поклонниц. Обаятельный брюнет с привлекательной внешностью не испытывал недостатка в женском внимании, однако сам признавался — в любви ему не везло.

Список его романов впечатляет разнообразием. Мимолетное увлечение Александрой Князевой из ГИТИСа сменилось серьезными отношениями с моделью Кариной Кросс. Полтора года страстного романа закончились разрывом — Карина устала от легкомысленного отношения возлюбленного к жизни.

Фанаты сериала «Молодежка» страстно желали увидеть продолжение экранного романа Соколовского с Юлией Маргулис в реальной жизни, но актеры так и остались просто коллегами. Следующей главой в любовной истории артиста стала Ульяна Грошева — избалованная московская красавица из богатой семьи. Их роскошная жизнь, полная путешествий и развлечений, регулярно освещалась в социальных сетях, но и эти отношения продержались всего год. Как рассказывала коллега актера в интервью «СтарХиту», отношения Соколовского с Ульяной закончились из-за серьезных разногласий. Якобы девушку начало раздражать поведение актера — она замечала за ним признаки звездной болезни.

Казалось, судьба улыбнулась Соколовскому, когда в 2019 году на благотворительном вечере он познакомился со Светланой Гайсиной. Общие интересы — от мотоциклов до сноуборда — быстро сблизили пару. В ноябре 2020 года они сыграли камерную свадьбу в Подмосковье. Однако семейное счастье оказалось недолгим — весной 2023 года супруги развелись.

Но на этом история не закончилась. Конец 2023 года ознаменовался новым поворотом — Соколовский связал себя узами брака с фитнес-блогером Соней Некс. Романтическая церемония на Гавайях стала красивым завершением их стремительного романа, начавшегося с сообщения в социальных сетях. Соня признавалась в соцсетях, что влюбилась в актера еще до личной встречи, хотя раньше даже не смотрела российские сериалы с его участием. 

Интересные факты об Александре Соколовском:

  • Александр Соколовский родился в семье, где все занимались плаванием. Его мама была профессиональной пловчихой, а сам Александр в детстве получил первый юношеский разряд. Однако со временем у него стало ухудшаться зрение, и ему пришлось отказаться от мечты стать профессиональным спортсменом.
  • Мечта актера — сыграть роли Дориана Грея и Остапа
  • любимый актер — Леонардо ДиКаприо
  • Актер признавался, что обожает играть докторов
  • Александр рассказывал, что сначала в сериале "Молодежка" он пробовался на роль Кисляка, но в итоге на финальных пробах ему дали другого персонажа.
  • После женитьбы на фитнес-блогере Соне Некс актер стал больше заботиться о своем питании. Если раньше он ел все подряд, то теперь предпочитает здоровую пищу.

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Александр Соколовский — популярный российский актер, чья карьера взлетела после участия в сериале «Молодежка», ставшем культовым для многих подростков. Долгое время Соколовский учился актерскому мастерству в Голливуде, сегодня его считают одним из наиболее перспективных актеров своего поколения. 12 февраля 2025 года ему исполняется 36 лет. URA.RU рассказывает и сторию жизни и творческого пути Александра Соколовского. Путь к славе: как мальчик из Ленинграда попал в кино Александр Соколовский родился в Ленинграде 12 февраля 1989 года в семье совсем юных родителей — им было всего по 19 лет. Интересно, что никто из близких не был связан с кинематографом, кроме прапрабабушки — она когда-то играла в знаменитом Александринском театре. Возможно, именно этот факт повлиял на выбор будущей профессии — уже в 12 лет мальчик твердо решил стать актером. Первые шаги в профессию мальчик сделал в студии «Дуэт», где начал осваивать актерское мастерство еще школьником. Хотя любительские постановки приносили удовольствие, Александр понимал — для серьезной карьеры нужно нечто большее. Как многие подростки, он метался в выборе профессии — думал об экономике, заглядывался на журналистику. После школы решительно отправился покорять Москву, подав документы сразу в несколько вузов. ГИТИС был в списке, скорее, для галочки, но судьба распорядилась иначе — экзаменаторы разглядели в парне из Ленинграда настоящий талант. Так Соколовский оказался в мастерской известного артиста Евгения Стеблова, начав свой путь к большой сцене. «Молодежка» — трамплин к славе Александра Соколовского: история успеха актера Александр Соколовский начал свой путь в кино, еще будучи студентом, дебютировав в эпизодической роли в сериале «Каменская-4» в 2005 году. Но его настоящим кинодебютом стал фильм «Раскол» Николая Досталя, где он получил заметную роль, открывшую ему двери в мир кино. Работа с Досталем помогла Александру научиться держаться перед камерой, чему не учили в театральных вузах. После окончания университета Соколовский некоторое время работал официантом в аэропорту Пулково, но вскоре вернулся в Москву и начал работать в кинематографе, занимая разные должности: администратор, второй режиссер, менеджер по локациям и линейный продюсер. Он также пробовал себя в клипмейкерстве и интересовался режиссурой. Настоящая известность пришла к Соколовскому в 2013 году с выходом сериала «Вангелия». Съемки проходили в сложных условиях, при 30-градусном морозе, но красота его партнерши Карины Разумовской помогала забыть о холоде. Параллельно с «Вангелией» Соколовский снимался в сериале «Молодежка», где сыграл хоккеиста Егора Щукина. Эта роль принесла ему большую популярность, и он даже начал играть в хоккей в любительской команде. В 2014 году Александр появился в сериале «Склифосовский» в роли сына Елены Яковлевой, оставшись в проекте на три сезона. Он также сыграл бармена в комедии «Одноклассницы», где пригодился его опыт работы официантом. В 2017 году Соколовский исполнил роль боксера в мелодраме «Жизнь без Веры», продемонстрировав отличную спортивную форму. В 2019 году он сыграл маньяка в сериале «Бывшие-2», сравнивая этот проект с фильмами Квентина Тарантино по смелости сцен. В сериале «Гранд» Александр сыграл романтическую роль, а его партнерша Мила Сивацкая так натурально воплотила отношения на экране, что поклонники даже приписали им роман. В 2017 году Соколовский сыграл главную роль в политическом триллере «Спящие», написанном Сергеем Минаевым, вместе с Паулиной Андреевой и Дмитрием Ульяновым. Параллельно он снимался в комедийном сериале «Вы все меня бесите» со Светланой Ходченковой, демонстрируя широкий диапазон своего таланта. В 2018 году на экраны вышло несколько фильмов и сериалов с участием Соколовского, включая военную драму «Один в поле воин» и детективный сериал «Сувенир из Одессы». В 2019 году вышел российско-турецкий исторический сериал «Султан моего сердца», где Соколовский сыграл одну из ведущих ролей. В 2024 году Александр снялся в романтической комедии «Любовь со второго взгляда» вместе с Ксенией Тепловой, играя супругов, которые пытаются преодолеть кризис в своих отношениях. В 2023 году вышел фильм «Трейдер», где Соколовский впервые сыграл на иностранном языке. Этот проект стал важным шагом в его карьере, так как он уже несколько лет проводит время в Лос-Анджелесе и общается с голливудскими профессионалами. Красавицы, модели, блогеры: все женщины в жизни Соколовского Популярный актер долгое время не мог устроить личную жизнь, что только подогревало интерес его многочисленных поклонниц. Обаятельный брюнет с привлекательной внешностью не испытывал недостатка в женском внимании, однако сам признавался — в любви ему не везло. Список его романов впечатляет разнообразием. Мимолетное увлечение Александрой Князевой из ГИТИСа сменилось серьезными отношениями с моделью Кариной Кросс. Полтора года страстного романа закончились разрывом — Карина устала от легкомысленного отношения возлюбленного к жизни. Фанаты сериала «Молодежка» страстно желали увидеть продолжение экранного романа Соколовского с Юлией Маргулис в реальной жизни, но актеры так и остались просто коллегами. Следующей главой в любовной истории артиста стала Ульяна Грошева — избалованная московская красавица из богатой семьи. Их роскошная жизнь, полная путешествий и развлечений, регулярно освещалась в социальных сетях, но и эти отношения продержались всего год. Как рассказывала коллега актера в интервью «СтарХиту», отношения Соколовского с Ульяной закончились из-за серьезных разногласий. Якобы девушку начало раздражать поведение актера — она замечала за ним признаки звездной болезни. Казалось, судьба улыбнулась Соколовскому, когда в 2019 году на благотворительном вечере он познакомился со Светланой Гайсиной. Общие интересы — от мотоциклов до сноуборда — быстро сблизили пару. В ноябре 2020 года они сыграли камерную свадьбу в Подмосковье. Однако семейное счастье оказалось недолгим — весной 2023 года супруги развелись. Но на этом история не закончилась. Конец 2023 года ознаменовался новым поворотом — Соколовский связал себя узами брака с фитнес-блогером Соней Некс. Романтическая церемония на Гавайях стала красивым завершением их стремительного романа, начавшегося с сообщения в социальных сетях. Соня признавалась в соцсетях, что влюбилась в актера еще до личной встречи, хотя раньше даже не смотрела российские сериалы с его участием.  Интересные факты об Александре Соколовском:
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