Учеба в Голливуде и любовные неудачи Александра Соколовского: как живет звезда «Молодежки» в 36 лет

Александр Соколовский — популярный российский актер, чья карьера взлетела после участия в сериале «Молодежка», ставшем культовым для многих подростков. Долгое время Соколовский учился актерскому мастерству в Голливуде, сегодня его считают одним из наиболее перспективных актеров своего поколения. 12 февраля 2025 года ему исполняется 36 лет. URA.RU рассказывает историю жизни и творческого пути Александра Соколовского.
Путь к славе: как мальчик из Ленинграда попал в кино
Александр Соколовский родился в Ленинграде 12 февраля 1989 года в семье совсем юных родителей — им было всего по 19 лет. Интересно, что никто из близких не был связан с кинематографом, кроме прапрабабушки — она когда-то играла в знаменитом Александринском театре. Возможно, именно этот факт повлиял на выбор будущей профессии — уже в 12 лет мальчик твердо решил стать актером.
Первые шаги в профессию мальчик сделал в студии «Дуэт», где начал осваивать актерское мастерство еще школьником. Хотя любительские постановки приносили удовольствие, Александр понимал — для серьезной карьеры нужно нечто большее.
Как многие подростки, он метался в выборе профессии — думал об экономике, заглядывался на журналистику. После школы решительно отправился покорять Москву, подав документы сразу в несколько вузов. ГИТИС был в списке, скорее, для галочки, но судьба распорядилась иначе — экзаменаторы разглядели в парне из Ленинграда настоящий талант. Так Соколовский оказался в мастерской известного артиста Евгения Стеблова, начав свой путь к большой сцене.
«Молодежка» — трамплин к славе Александра Соколовского: история успеха актера
Александр Соколовский начал свой путь в кино, еще будучи студентом, дебютировав в эпизодической роли в сериале «Каменская-4» в 2005 году. Но его настоящим кинодебютом стал фильм «Раскол» Николая Досталя, где он получил заметную роль, открывшую ему двери в мир кино. Работа с Досталем помогла Александру научиться держаться перед камерой, чему не учили в театральных вузах.
После окончания университета Соколовский некоторое время работал официантом в аэропорту Пулково, но вскоре вернулся в Москву и начал работать в кинематографе, занимая разные должности: администратор, второй режиссер, менеджер по локациям и линейный продюсер. Он также пробовал себя в клипмейкерстве и интересовался режиссурой.
Настоящая известность пришла к Соколовскому в 2013 году с выходом сериала «Вангелия». Съемки проходили в сложных условиях, при 30-градусном морозе, но красота его партнерши Карины Разумовской помогала забыть о холоде.
Параллельно с «Вангелией» Соколовский снимался в сериале «Молодежка», где сыграл хоккеиста Егора Щукина. Эта роль принесла ему большую популярность, и он даже начал играть в хоккей в любительской команде.
В 2014 году Александр появился в сериале «Склифосовский» в роли сына Елены Яковлевой, оставшись в проекте на три сезона. Он также сыграл бармена в комедии «Одноклассницы», где пригодился его опыт работы официантом. В 2017 году Соколовский исполнил роль боксера в мелодраме «Жизнь без Веры», продемонстрировав отличную спортивную форму. В 2019 году он сыграл маньяка в сериале «Бывшие-2», сравнивая этот проект с фильмами Квентина Тарантино по смелости сцен.
В сериале «Гранд» Александр сыграл романтическую роль, а его партнерша Мила Сивацкая так натурально воплотила отношения на экране, что поклонники даже приписали им роман. В 2017 году Соколовский сыграл главную роль в политическом триллере «Спящие», написанном Сергеем Минаевым, вместе с Паулиной Андреевой и Дмитрием Ульяновым. Параллельно он снимался в комедийном сериале «Вы все меня бесите» со Светланой Ходченковой, демонстрируя широкий диапазон своего таланта.
В 2018 году на экраны вышло несколько фильмов и сериалов с участием Соколовского, включая военную драму «Один в поле воин» и детективный сериал «Сувенир из Одессы». В 2019 году вышел российско-турецкий исторический сериал «Султан моего сердца», где Соколовский сыграл одну из ведущих ролей.
В 2024 году Александр снялся в романтической комедии «Любовь со второго взгляда» вместе с Ксенией Тепловой, играя супругов, которые пытаются преодолеть кризис в своих отношениях. В 2023 году вышел фильм «Трейдер», где Соколовский впервые сыграл на иностранном языке. Этот проект стал важным шагом в его карьере, так как он уже несколько лет проводит время в Лос-Анджелесе и общается с голливудскими профессионалами.
Красавицы, модели, блогеры: все женщины в жизни Соколовского
Популярный актер долгое время не мог устроить личную жизнь, что только подогревало интерес его многочисленных поклонниц. Обаятельный брюнет с привлекательной внешностью не испытывал недостатка в женском внимании, однако сам признавался — в любви ему не везло.
Список его романов впечатляет разнообразием. Мимолетное увлечение Александрой Князевой из ГИТИСа сменилось серьезными отношениями с моделью Кариной Кросс. Полтора года страстного романа закончились разрывом — Карина устала от легкомысленного отношения возлюбленного к жизни.
Фанаты сериала «Молодежка» страстно желали увидеть продолжение экранного романа Соколовского с Юлией Маргулис в реальной жизни, но актеры так и остались просто коллегами. Следующей главой в любовной истории артиста стала Ульяна Грошева — избалованная московская красавица из богатой семьи. Их роскошная жизнь, полная путешествий и развлечений, регулярно освещалась в социальных сетях, но и эти отношения продержались всего год. Как рассказывала коллега актера в интервью «СтарХиту», отношения Соколовского с Ульяной закончились из-за серьезных разногласий. Якобы девушку начало раздражать поведение актера — она замечала за ним признаки звездной болезни.
Казалось, судьба улыбнулась Соколовскому, когда в 2019 году на благотворительном вечере он познакомился со Светланой Гайсиной. Общие интересы — от мотоциклов до сноуборда — быстро сблизили пару. В ноябре 2020 года они сыграли камерную свадьбу в Подмосковье. Однако семейное счастье оказалось недолгим — весной 2023 года супруги развелись.
Но на этом история не закончилась. Конец 2023 года ознаменовался новым поворотом — Соколовский связал себя узами брака с фитнес-блогером Соней Некс. Романтическая церемония на Гавайях стала красивым завершением их стремительного романа, начавшегося с сообщения в социальных сетях. Соня признавалась в соцсетях, что влюбилась в актера еще до личной встречи, хотя раньше даже не смотрела российские сериалы с его участием.
Интересные факты об Александре Соколовском:
- Александр Соколовский родился в семье, где все занимались плаванием. Его мама была профессиональной пловчихой, а сам Александр в детстве получил первый юношеский разряд. Однако со временем у него стало ухудшаться зрение, и ему пришлось отказаться от мечты стать профессиональным спортсменом.
- Мечта актера — сыграть роли Дориана Грея и Остапа
- любимый актер — Леонардо ДиКаприо
- Актер признавался, что обожает играть докторов
- Александр рассказывал, что сначала в сериале "Молодежка" он пробовался на роль Кисляка, но в итоге на финальных пробах ему дали другого персонажа.
- После женитьбы на фитнес-блогере Соне Некс актер стал больше заботиться о своем питании. Если раньше он ел все подряд, то теперь предпочитает здоровую пищу.
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