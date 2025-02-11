Беглов анонсировал новые модели трамваев и троллейбусов в Петербурге

На городские маршруты Петербурга выходят инновационные модели: трамвай «Поларис» и троллейбус «Синара». Об этом сообщил губернатор города Александр Беглов.
«Ведём комплексное обновление электротранспорта. В этом году на линию выйдут ещё 92 новых троллейбуса и 61 новый трамвай разных моделей», — заявил губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов. Сообщение было опубликовано в его telegram-канале. Такое обновление станет частью комплексной программы по модернизации городского электротранспорта, направленной на повышение его эффективности и привлекательности для жителей и гостей города.
Трамвай «Поларис» представляет собой современное двухкабинное транспортное средство, рассчитанное на 288 пассажиров. Особенностью данной модели является наличие пяти дверей с каждой стороны, что значительно упрощает процесс посадки и высадки пассажиров, особенно в часы пик. Первые трамваи этой модели уже начали курсировать по маршруту №55. Троллейбус «Синара» внедряет технологии будущего в повседневную жизнь города. Одной из выдающихся характеристик этой модели является возможность автономного пробега до 30 километров. Это позволяет троллейбусам обслуживать районы, где отсутствует контактная сеть.
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