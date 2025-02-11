25-летнему челябинцу пересадили сердце после трех инсультов

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Отделение онкоурологии Челябинского областного клинического центра онкологии и ядерной медицины. Челябинск, операционная, операция, медики, хирурги, медицина, врач, урология
К 25 годам у молодого человека было уже три инсульта Фото:

Жителю Аргаяшского района Челябинской области, 25-летнему Раделю Ярмухаметову, пересадили донорское сердце после трех инсультов. Он стал самым молодым пациентом Челябинской областной клинической больницы.

«Сложного пациента поставили в лист ожидания на трансплантацию. В ноябре прошлого года Радель бросил курить и соблюдал все назначения лечащих врачей, чтобы дожить до операции», — рассказали в пресс-службе больницы. Как только появился донор, пациенту провели операцию.

Проблемы с сердцем у мужчины начались за несколько лет до этого, у него была семейная предрасположенность. Кроме того, парень начал курить в 15 лет, после 20 лет началась одышка, в 24 года друг за другом последовали инсульты. Как рассказал завотделением кардиохирургии ЧОКБ Михаил Нуждин, болезнь у разных пациентов протекает по-разному, если заболевание прогрессирует долго, то сердце сильно растет в размерах и подобрать донора становится намного сложнее.

Пересадка сердца является сложной процедурой: некоторое время пациент живет без своего сердца, кровь за него качает аппарат искусственного кровообращения. Самому возрастному пациенту пересаживали сердце в 60 лет, всего с 2017 года трансплантологи региона успешно пересадили 17 сердец. Сейчас донорские сердца ожидают более 30 южноуральцев.

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Жителю Аргаяшского района Челябинской области, 25-летнему Раделю Ярмухаметову, пересадили донорское сердце после трех инсультов. Он стал самым молодым пациентом Челябинской областной клинической больницы. «Сложного пациента поставили в лист ожидания на трансплантацию. В ноябре прошлого года Радель бросил курить и соблюдал все назначения лечащих врачей, чтобы дожить до операции», — рассказали в пресс-службе больницы. Как только появился донор, пациенту провели операцию. Проблемы с сердцем у мужчины начались за несколько лет до этого, у него была семейная предрасположенность. Кроме того, парень начал курить в 15 лет, после 20 лет началась одышка, в 24 года друг за другом последовали инсульты. Как рассказал завотделением кардиохирургии ЧОКБ Михаил Нуждин, болезнь у разных пациентов протекает по-разному, если заболевание прогрессирует долго, то сердце сильно растет в размерах и подобрать донора становится намного сложнее. Пересадка сердца является сложной процедурой: некоторое время пациент живет без своего сердца, кровь за него качает аппарат искусственного кровообращения. Самому возрастному пациенту пересаживали сердце в 60 лет, всего с 2017 года трансплантологи региона успешно пересадили 17 сердец. Сейчас донорские сердца ожидают более 30 южноуральцев.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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