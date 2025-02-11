В тюменских аптеках пропал важный препарат для эпилептиков

Из аптек Тюмени исчез препарат для эпилептиков «Финлепсин»
© Служба новостей «URA.RU»
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Препарат пропал из оборота несколько месяцев назад
Препарат пропал из оборота несколько месяцев назад Фото:

Из аптек в Тюмени исчез польский препарат для эпилептиков «Финлепсин». Об этом сообщили сразу в нескольких точках продаж лекарств.

«„Финлепсин“ пропал из оборота несколько месяцев назад. Предлагаем аналоги», — сообщила заведующая тюменской аптекой «ЮриФарм» Олеся Шварц.

В аптеке «Мелодия здоровья» подтвердили информацию об отсутствии препарата. Там сообщили, что его нет с прошлого месяца. В сети федеральных аптек «Фармленд» также сообщили о дефиците лекарства.

Польский препарат «Финлепсин» назначают при эпилепсии. В качестве аналогов предлагаются отечественные препараты, которые может подобрать врач.

Агентство направило запрос в управление Росздравнадзора по Тюменской области. Ответ на него ожидается.

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Из аптек в Тюмени исчез польский препарат для эпилептиков «Финлепсин». Об этом сообщили сразу в нескольких точках продаж лекарств. «„Финлепсин“ пропал из оборота несколько месяцев назад. Предлагаем аналоги», — сообщила заведующая тюменской аптекой «ЮриФарм» Олеся Шварц. В аптеке «Мелодия здоровья» подтвердили информацию об отсутствии препарата. Там сообщили, что его нет с прошлого месяца. В сети федеральных аптек «Фармленд» также сообщили о дефиците лекарства. Польский препарат «Финлепсин» назначают при эпилепсии. В качестве аналогов предлагаются отечественные препараты, которые может подобрать врач. Агентство направило запрос в управление Росздравнадзора по Тюменской области. Ответ на него ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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