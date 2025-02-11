В тюменских аптеках пропал важный препарат для эпилептиков

Из аптек в Тюмени исчез польский препарат для эпилептиков «Финлепсин». Об этом сообщили сразу в нескольких точках продаж лекарств.
«„Финлепсин“ пропал из оборота несколько месяцев назад. Предлагаем аналоги», — сообщила заведующая тюменской аптекой «ЮриФарм» Олеся Шварц.
В аптеке «Мелодия здоровья» подтвердили информацию об отсутствии препарата. Там сообщили, что его нет с прошлого месяца. В сети федеральных аптек «Фармленд» также сообщили о дефиците лекарства.
Польский препарат «Финлепсин» назначают при эпилепсии. В качестве аналогов предлагаются отечественные препараты, которые может подобрать врач.
Агентство направило запрос в управление Росздравнадзора по Тюменской области. Ответ на него ожидается.
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