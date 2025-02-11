Путин дал добро Шапше на новый губернаторский срок

Путин поддержал желание калужского губернатора Шапши продолжить работу на посту
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Путин поддержал калужского губернатора Шапшу, но указал на проблемы в регионе
Путин поддержал калужского губернатора Шапшу, но указал на проблемы в регионе Фото:

Президент России Владимир Путин поддержал намерение главы Калужской области Владислава Шапши продолжить работу на посту губернатора после окончания его первого срока в сентябре 2025 года. Об этом стало известно в ходе их встречи.

«Владимир Владимирович, пять лет моей работы на должности губернатора завершаются в сентябре этого года <...> Если вы сочтете возможным, то при поддержке жителей Калужской области я готов продолжить эту работу», — сказал Владислав Шапша на встрече с Путиным. Глава государства отметил, что у калужского губернатора все получается и пожелал ему всего самого доброго и успехов. Их диалог передали на официальном сайте президента РФ.

Однако Путин также указал на необходимость уделить внимание определенным проблемам региона. Среди них оказались перегруженность городского транспорта и ситуация со свалками.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Президент России Владимир Путин поддержал намерение главы Калужской области Владислава Шапши продолжить работу на посту губернатора после окончания его первого срока в сентябре 2025 года. Об этом стало известно в ходе их встречи. «Владимир Владимирович, пять лет моей работы на должности губернатора завершаются в сентябре этого года <...> Если вы сочтете возможным, то при поддержке жителей Калужской области я готов продолжить эту работу», — сказал Владислав Шапша на встрече с Путиным. Глава государства отметил, что у калужского губернатора все получается и пожелал ему всего самого доброго и успехов. Их диалог передали на официальном сайте президента РФ. Однако Путин также указал на необходимость уделить внимание определенным проблемам региона. Среди них оказались перегруженность городского транспорта и ситуация со свалками.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...