Путин дал добро Шапше на новый губернаторский срок

Президент России Владимир Путин поддержал намерение главы Калужской области Владислава Шапши продолжить работу на посту губернатора после окончания его первого срока в сентябре 2025 года. Об этом стало известно в ходе их встречи.
«Владимир Владимирович, пять лет моей работы на должности губернатора завершаются в сентябре этого года <...> Если вы сочтете возможным, то при поддержке жителей Калужской области я готов продолжить эту работу», — сказал Владислав Шапша на встрече с Путиным. Глава государства отметил, что у калужского губернатора все получается и пожелал ему всего самого доброго и успехов. Их диалог передали на официальном сайте президента РФ.
Однако Путин также указал на необходимость уделить внимание определенным проблемам региона. Среди них оказались перегруженность городского транспорта и ситуация со свалками.
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