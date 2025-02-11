Четыре самолета до Нового Уренгоя ушли на запасные аэродромы в ХМАО и ЯНАО

По погодным условиям четыре самолета, летевших в Новый Уренгой (ЯНАО) 11 февраля, ушли на запасные аэродромы в Надыме, Салехарде и Сургуте. Об этом сообщает пресс-служба аэропорта имени Губкина.
«Из-за сильного бокового ветра с порывами до 14 метров в секунду на аэродроме на запасной в Надым ушли рейсы, следовавшие в Новый Уренгой из Москвы (4G-259) и Омска (YC-318). Рейс UT-185 Уфа — Новый Уренгой ушел на запасной в Сургут, рейс YС-190 Москва — Новый Уренгой ушел на запасной Салехард», — сообщает пресс-служба аэропорта Нового Уренгоя.
При этом, аэропорт работает в штатном режиме и готов принимать и отправлять самолеты. При улучшении погоды, пассажиры будут доставлены в газовую столицу.
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