В Петербурге школьник заслонил одноклассниц от мужчины, осужденного за убийство

Школьник в Петербурге заступился за своих одноклассниц, что привело к его столкновению с мужчиной, осужденным за убийство. Подробностями поделились «Mash на Мойке».
«Десятиклассники вечером ехали домой с учёбы, в автобус зашёл мужчина в шапке-ушанке и начал донимать девочек. Матвей заслонил своих подруг, отчего агрессор взорвался. Он ударил подростка, выволок его из автобуса и продолжил избивать уже на улице», — рассказала мама мальчика «Mash на Мойке». Остальные пассажиры, следуя приказу агрессора, не вмешивались. Подростки попытались убежать и скрыться в близлежащем колледже туризма, но дверь оказалась закрыта. В этот критический момент на помощь пришел случайный прохожий с перцовым баллончиком для остановки нападавшего, он помог детям уйти от преследования.
Агрессором оказался 28-летний Дмитрий, ранее осужденный за жестокое убийство своей девушки. После того как жертва попыталась от него сбежать, он привел ее обратно, где зверски нанес 85 ножевых ранений. В связи с новым инцидентом против Дмитрия возбуждено уголовное дело по факту побоев. Он был задержан и ожидает дальнейших решений правоохранительных органов.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.