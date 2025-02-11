В Петербурге школьник заслонил одноклассниц от мужчины, осужденного за убийство

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Агрессором оказался мужчина, ранее осужденный за жестокое убийство своей девушки
Агрессором оказался мужчина, ранее осужденный за жестокое убийство своей девушки Фото:

Школьник в Петербурге заступился за своих одноклассниц, что привело к его столкновению с мужчиной, осужденным за убийство. Подробностями поделились «Mash на Мойке».

«Десятиклассники вечером ехали домой с учёбы, в автобус зашёл мужчина в шапке-ушанке и начал донимать девочек. Матвей заслонил своих подруг, отчего агрессор взорвался. Он ударил подростка, выволок его из автобуса и продолжил избивать уже на улице», — рассказала мама мальчика «Mash на Мойке». Остальные пассажиры, следуя приказу агрессора, не вмешивались. Подростки попытались убежать и скрыться в близлежащем колледже туризма, но дверь оказалась закрыта. В этот критический момент на помощь пришел случайный прохожий с перцовым баллончиком для остановки нападавшего, он помог детям уйти от преследования.

Агрессором оказался 28-летний Дмитрий, ранее осужденный за жестокое убийство своей девушки. После того как жертва попыталась от него сбежать, он привел ее обратно, где зверски нанес 85 ножевых ранений. В связи с новым инцидентом против Дмитрия возбуждено уголовное дело по факту побоев. Он был задержан и ожидает дальнейших решений правоохранительных органов.

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Школьник в Петербурге заступился за своих одноклассниц, что привело к его столкновению с мужчиной, осужденным за убийство. Подробностями поделились «Mash на Мойке». «Десятиклассники вечером ехали домой с учёбы, в автобус зашёл мужчина в шапке-ушанке и начал донимать девочек. Матвей заслонил своих подруг, отчего агрессор взорвался. Он ударил подростка, выволок его из автобуса и продолжил избивать уже на улице», — рассказала мама мальчика «Mash на Мойке». Остальные пассажиры, следуя приказу агрессора, не вмешивались. Подростки попытались убежать и скрыться в близлежащем колледже туризма, но дверь оказалась закрыта. В этот критический момент на помощь пришел случайный прохожий с перцовым баллончиком для остановки нападавшего, он помог детям уйти от преследования. Агрессором оказался 28-летний Дмитрий, ранее осужденный за жестокое убийство своей девушки. После того как жертва попыталась от него сбежать, он привел ее обратно, где зверски нанес 85 ножевых ранений. В связи с новым инцидентом против Дмитрия возбуждено уголовное дело по факту побоев. Он был задержан и ожидает дальнейших решений правоохранительных органов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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