ЛДПР продолжает наращивать на Урале свое политическое влияние

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Владимир Сысоев посетил сторонников партии в Челябинске и Кургане
Владимир Сысоев посетил сторонников партии в Челябинске и Кургане Фото:

Полпред председателя ЛДПР в УрФО Владимир Сысоев принял участие в запуске предвыборной кампании челябинского партотделения и перезагрузке курганской ячейки. Об этом он сообщил в своих соцсетях.

Выборы в Заксобрание Челябинской области пройдут осенью, и сейчас ЛДПР готовит свою народную предвыборную программу. По словам Сысоева, упор будет сделан на решении самых острых социальных вопросов. Среди основных — ужесточение ответственности мигрантов за нарушения российского законодательства, меры по улучшению экологической обстановки, механизмы корреляции цен на продукты питания с индексацией зарплат, повышение доступности и качества государственных медуслуг, меры, способствующие развитию малых городов.

Конференция Курганского реготделения партии проходила по поручению лидера ЛДПР Леонида Слуцкого в рамках «перезагрузки» партии. На ней был избран новый состав координационного совета реготделения.

В дальнейших планах Сысоева — провести встречу с курганским губернатором Вадимом Шумковым. Напомним, в этом году полпред Леонида Слуцкого на Урале уже встречался с главами ХМАО и Тюменской области.

Такие «турне» по регионам УрФО позволяют Сысоеву не только эффективно решать поставленные лидером ЛДПР задачи по обновлению партийных рядов, но и делать более весомым влияние партии на Урале, считает политолог Илья Молотов.

«Работа с региональными элитами поможет ЛДПР реализовать свои амбициозные политические планы и в течение нынешнего избирательного цикла, и в следующем году — на кампании в Госдуму», — убежден эксперт.

По мнению профессора кафедры политических наук УрФУ Анатолия Гагарина, процесс ротации партийных кадров мог бы быть более публичным. Также, по его мнению, ЛДПР следует активнее выстраивать свою работу в соцсетях.

«Эту задачу должна для себя решить каждая политическая партия-долгожитель. А конкретно ЛДПР важно не только широко применять SMM-технологии, но и найти новый язык общения с молодежью. Думаю, у партии достаточно времени до единого дня голосования, чтобы справиться с этими задачами», — считает Анатолий Гагарин.

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Полпред председателя ЛДПР в УрФО Владимир Сысоев принял участие в запуске предвыборной кампании челябинского партотделения и перезагрузке курганской ячейки. Об этом он сообщил в своих соцсетях. Выборы в Заксобрание Челябинской области пройдут осенью, и сейчас ЛДПР готовит свою народную предвыборную программу. По словам Сысоева, упор будет сделан на решении самых острых социальных вопросов. Среди основных — ужесточение ответственности мигрантов за нарушения российского законодательства, меры по улучшению экологической обстановки, механизмы корреляции цен на продукты питания с индексацией зарплат, повышение доступности и качества государственных медуслуг, меры, способствующие развитию малых городов. Конференция Курганского реготделения партии проходила по поручению лидера ЛДПР Леонида Слуцкого в рамках «перезагрузки» партии. На ней был избран новый состав координационного совета реготделения. В дальнейших планах Сысоева — провести встречу с курганским губернатором Вадимом Шумковым. Напомним, в этом году полпред Леонида Слуцкого на Урале уже встречался с главами ХМАО и Тюменской области. Такие «турне» по регионам УрФО позволяют Сысоеву не только эффективно решать поставленные лидером ЛДПР задачи по обновлению партийных рядов, но и делать более весомым влияние партии на Урале, считает политолог Илья Молотов. «Работа с региональными элитами поможет ЛДПР реализовать свои амбициозные политические планы и в течение нынешнего избирательного цикла, и в следующем году — на кампании в Госдуму», — убежден эксперт. По мнению профессора кафедры политических наук УрФУ Анатолия Гагарина, процесс ротации партийных кадров мог бы быть более публичным. Также, по его мнению, ЛДПР следует активнее выстраивать свою работу в соцсетях. «Эту задачу должна для себя решить каждая политическая партия-долгожитель. А конкретно ЛДПР важно не только широко применять SMM-технологии, но и найти новый язык общения с молодежью. Думаю, у партии достаточно времени до единого дня голосования, чтобы справиться с этими задачами», — считает Анатолий Гагарин.
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