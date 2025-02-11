В Академическом районе проложат новые улицы

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Там появятся более 2,8 километра новых улиц
Там появятся более 2,8 километра новых улиц Фото:

В Академическом районе Екатеринбурга построят три улицы до 2028 года. Постановление об этом подписал мэр Алексей Орлов, рассказали URA.RU в пресс-службе мэрии.

Суммарно их длина составит более чем 2,8 километра, вдоль них обустроят тротуары с велодорожками. В планах проложить улицы:

  • Академика Вавилова от Академика Ландау до Академика Лихачева протяженностью 308 метров и от Академика Парина до Академика Ландау на 273 метра;
  • Амундсена от Академика Сахарова до ЕКАД протяженностью 1,3 километра;
  • Академика Ландау от Академика Вавилова до Амундсена протяженностью 940,7 метра.

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В Академическом районе Екатеринбурга построят три улицы до 2028 года. Постановление об этом подписал мэр Алексей Орлов, рассказали URA.RU в пресс-службе мэрии. Суммарно их длина составит более чем 2,8 километра, вдоль них обустроят тротуары с велодорожками. В планах проложить улицы:
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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