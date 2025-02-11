В Академическом районе проложат новые улицы

Там появятся более 2,8 километра новых улиц
В Академическом районе Екатеринбурга построят три улицы до 2028 года. Постановление об этом подписал мэр Алексей Орлов, рассказали URA.RU в пресс-службе мэрии.
Суммарно их длина составит более чем 2,8 километра, вдоль них обустроят тротуары с велодорожками. В планах проложить улицы:
- Академика Вавилова от Академика Ландау до Академика Лихачева протяженностью 308 метров и от Академика Парина до Академика Ландау на 273 метра;
- Амундсена от Академика Сахарова до ЕКАД протяженностью 1,3 километра;
- Академика Ландау от Академика Вавилова до Амундсена протяженностью 940,7 метра.
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