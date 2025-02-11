Балерина Мариинского театра в Петербурге стала жертвой пьяного вандала

В Петербурге в результате инцидента пострадал автомобиль балерины Мариинского театра. Мужчина в состоянии алкогольного опьянения решил использовать боковое зеркало машины балерины в качестве сосуда для спиртного. Об этом сообщает 78.ru.
«Балерина пострадала от действий случайного прохожего на Бухарестской улице. У мужчины возникло непреодолимое желание срочно выпить спирт, но с собой не было подходящей тары. Ничего лучше, чем вырвать боковое зеркало у белой иномарки, он не придумал», — сообщил источник в правоохранительных органах 78.ru.
События разворачивались ранним утром, когда балерина, проснувшись от сработавшей сигнализации своего авто, стала свидетельницей вандализма. Выглянув в окно, она заметила двух мужчин: один из них фиксировал происходящее на видео, в то время как второй активно демонтировал зеркало ее автомобиля. После того как один из свидетелей был вынужден уйти, он попросил другого прохожего присмотреть за хулиганом. Вскоре на место прибыли сотрудники полиции, которые задержали правонарушителя. Балерина оценила ущерб от повреждения в 100 тысяч рублей и выразила надежду на компенсацию со стороны виновника инцидента.
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