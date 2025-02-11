В ХМАО сотрудники ГАИ перекрыли несколько участков на трассе

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
На 38 км и 175 км автодороги временно ограничат движение
На 38 км и 175 км автодороги временно ограничат движение Фото:

На трассе «Сургут — Когалым» временно перекроют два участка дороги. Об этом сообщила Госавтоинспекция Югры.

«На 38 км автодороги „Сургут-Когалым“, сотрудниками ГИБДД в Сургутском районе введено временное ограничение движения. Аналогичное ограничение введено на 175 км указанной автодороги», — сказано в сообщении.

Ограничения введены для всех транспортных средств. Такую меру приняли в связи с неблагоприятными погодными условиями.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
На трассе «Сургут — Когалым» временно перекроют два участка дороги. Об этом сообщила Госавтоинспекция Югры. «На 38 км автодороги „Сургут-Когалым“, сотрудниками ГИБДД в Сургутском районе введено временное ограничение движения. Аналогичное ограничение введено на 175 км указанной автодороги», — сказано в сообщении. Ограничения введены для всех транспортных средств. Такую меру приняли в связи с неблагоприятными погодными условиями.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...