В ХМАО сотрудники ГАИ перекрыли несколько участков на трассе

На 38 км и 175 км автодороги временно ограничат движение
На трассе «Сургут — Когалым» временно перекроют два участка дороги. Об этом сообщила Госавтоинспекция Югры.
«На 38 км автодороги „Сургут-Когалым“, сотрудниками ГИБДД в Сургутском районе введено временное ограничение движения. Аналогичное ограничение введено на 175 км указанной автодороги», — сказано в сообщении.
Ограничения введены для всех транспортных средств. Такую меру приняли в связи с неблагоприятными погодными условиями.
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