В ЯНАО перекрыли дорогу от Карамовского поста до Губкинского

На трассе Сургут - Салехард временно остановлено движение автомобилей (фото из архива)
Участок трассы Сургут — Салехард от границы с ХМАО до Губкинского временно закрыли для движения из-за погодных условий. Об этом сообщает пресс-служба окружного дептранспорта.
«На участке от границы округа до Губкинского с 246 по 265 км закрыто движение из-за неблагоприятных погодных условий. Просим воздержаться от поездок», — сообщает пресс-служба департамента в telegram-канале.
Ранее движение по трассе было закрыто в ХМАО. Трасса стоит от 175 до 265 километра.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в ЯНАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Округ белых ночей», чтобы узнавать все новости первыми!