В ЯНАО перекрыли дорогу от Карамовского поста до Губкинского

Трасса Сургут — Салехард частично прекратила работу
© Служба новостей «URA.RU»
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На трассе Сургут - Салехард временно остановлено движение автомобилей (фото из архива)
На трассе Сургут - Салехард временно остановлено движение автомобилей (фото из архива) Фото:

Участок трассы Сургут — Салехард от границы с ХМАО до Губкинского временно закрыли для движения из-за погодных условий. Об этом сообщает пресс-служба окружного дептранспорта.

«На участке от границы округа до Губкинского с 246 по 265 км закрыто движение из-за неблагоприятных погодных условий. Просим воздержаться от поездок», — сообщает пресс-служба департамента в telegram-канале.

Ранее движение по трассе было закрыто в ХМАО. Трасса стоит от 175 до 265 километра.

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Участок трассы Сургут — Салехард от границы с ХМАО до Губкинского временно закрыли для движения из-за погодных условий. Об этом сообщает пресс-служба окружного дептранспорта. «На участке от границы округа до Губкинского с 246 по 265 км закрыто движение из-за неблагоприятных погодных условий. Просим воздержаться от поездок», — сообщает пресс-служба департамента в telegram-канале. Ранее движение по трассе было закрыто в ХМАО. Трасса стоит от 175 до 265 километра.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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