В Перми выбрали перевозчика для временных маршрутов с автобусами-гармошками

В Перми нашли перевозчика для работы на временных автобусных маршрутах №42 и №43 в Кировским и Орджоникидзевском районах. Об этом сообщается на сайте администрации Перми.
«С 3 марта автобусные маршруты №42 „Микрорайон Водники — Центральный рынок“ и №43 „10-й микрорайон — Центральный рынок“ будет обслуживать МУП „Пермгорэлектротранс“. На них запустят автобусы с „гармошкой“. Они будут работать параллельно с маршрутами №15 и №53 по 1 июня 2025 года», — говорится в сообщении.
Ранее URA.RU рассказывало, что временные маршруты запустят в часы пик. Это поможет разгрузить эти направления. Автобусы №42 будут ходить с 6:30 до 12:00 и с 15:00 до 20:40, а №43 — с 7:00 до 12:30 и с 15:00 до 20:00.
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