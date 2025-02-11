В Перми выбрали перевозчика для временных маршрутов с автобусами-гармошками

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Маршруты №42 и №43 будут работать до 1 июня
Маршруты №42 и №43 будут работать до 1 июня Фото:

В Перми нашли перевозчика для работы на временных автобусных маршрутах №42 и №43 в Кировским и Орджоникидзевском районах. Об этом сообщается на сайте администрации Перми.

«С 3 марта автобусные маршруты №42 „Микрорайон Водники — Центральный рынок“ и №43 „10-й микрорайон — Центральный рынок“ будет обслуживать МУП „Пермгорэлектротранс“. На них запустят автобусы с „гармошкой“. Они будут работать параллельно с маршрутами №15 и №53 по 1 июня 2025 года», — говорится в сообщении.

Ранее URA.RU рассказывало, что временные маршруты запустят в часы пик. Это поможет разгрузить эти направления. Автобусы №42 будут ходить с 6:30 до 12:00 и с 15:00 до 20:40, а №43 — с 7:00 до 12:30 и с 15:00 до 20:00.

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В Перми нашли перевозчика для работы на временных автобусных маршрутах №42 и №43 в Кировским и Орджоникидзевском районах. Об этом сообщается на сайте администрации Перми. «С 3 марта автобусные маршруты №42 „Микрорайон Водники — Центральный рынок“ и №43 „10-й микрорайон — Центральный рынок“ будет обслуживать МУП „Пермгорэлектротранс“. На них запустят автобусы с „гармошкой“. Они будут работать параллельно с маршрутами №15 и №53 по 1 июня 2025 года», — говорится в сообщении. Ранее URA.RU рассказывало, что временные маршруты запустят в часы пик. Это поможет разгрузить эти направления. Автобусы №42 будут ходить с 6:30 до 12:00 и с 15:00 до 20:40, а №43 — с 7:00 до 12:30 и с 15:00 до 20:00.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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