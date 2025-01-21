21 января 2025

Из центра в отдаленные районы Перми запустят два временных автобусных маршрута

В Перми на три месяца запустят маршруты №42 и №43 с автобусами-гармошками
© Служба новостей «URA.RU»
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Новы маршруты №42 и №43 будут курсировать по Перми только в будни
Новы маршруты №42 и №43 будут курсировать по Перми только в будни Фото:

В Перми запустят два новых временных автобусных маршрута, на которых будут курсировать автобусы-гармошки муниципального автопарка. Они свяжут центр города с Кировским и Орджоникидзевским районами. Об этом сообщается на сайте администрации Перми.

«Временные маршруты №?42 „Микрорайон Водники — Центральный рынок“ и №?43 „10-й микрорайон — Центральный рынок“ будут работать параллельно с №15 и №53 по будням в пиковые часы. Это поможет разгрузить эти направления. Временные маршруты будут работать с марта по 1 июня, когда по условиям контрактов маршруты №15 и №53 перейдут на обслуживание автобусами особо большого класса вместимости», — говорится в сообщении.

Ранее URA.RU рассказывало о том, что на улицы Перми вернулись автобусы особо большого класса вместимости. В воскресенье, 19 января, 16 из 35 автобусов-гармошек вышли на маршрут №50, который связывает микрорайоны Крохалева и Парковый.

Маршруты, на которых будут курсировать «гармошки», выбраны на основе их загруженности и дорожных условий. Новые автобусы будут работать также на маршрутах № 1, 14, 15, 27 и 53.

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В Перми запустят два новых временных автобусных маршрута, на которых будут курсировать автобусы-гармошки муниципального автопарка. Они свяжут центр города с Кировским и Орджоникидзевским районами. Об этом сообщается на сайте администрации Перми. «Временные маршруты №?42 „Микрорайон Водники — Центральный рынок“ и №?43 „10-й микрорайон — Центральный рынок“ будут работать параллельно с №15 и №53 по будням в пиковые часы. Это поможет разгрузить эти направления. Временные маршруты будут работать с марта по 1 июня, когда по условиям контрактов маршруты №15 и №53 перейдут на обслуживание автобусами особо большого класса вместимости», — говорится в сообщении. Ранее URA.RU рассказывало о том, что на улицы Перми вернулись автобусы особо большого класса вместимости. В воскресенье, 19 января, 16 из 35 автобусов-гармошек вышли на маршрут №50, который связывает микрорайоны Крохалева и Парковый. Маршруты, на которых будут курсировать «гармошки», выбраны на основе их загруженности и дорожных условий. Новые автобусы будут работать также на маршрутах № 1, 14, 15, 27 и 53.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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