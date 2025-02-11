Ушел из жизни экс-глава федерации хоккея Пермского края Анатолий Варламов

С Анатолием Варламовым простятся 14 февраля
В Перми скончался бывший президент краевой федерации хоккея Анатолий Варламов. Его не стало 10 февраля.
«Анатолий Варламов умер 10 февраля на 80-м году жизни. Прощание состоится 14 февраля в УДС „Молот“», — пишет «Коммерсантъ-Прикамье».
Варламов являлся президентом федерации хоккея Пермского края в 1992-2010 годах. Работал в сфере строительства, был одним из совладельцев и директоров компании «Уралсибспецстрой». В 1995 году удостоился звания «Заслуженный строитель РФ».
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