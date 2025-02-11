Ушел из жизни экс-глава федерации хоккея Пермского края Анатолий Варламов

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С Анатолием Варламовым простятся 14 февраля
С Анатолием Варламовым простятся 14 февраля Фото:

В Перми скончался бывший президент краевой федерации хоккея Анатолий Варламов. Его не стало 10 февраля.

«Анатолий Варламов умер 10 февраля на 80-м году жизни. Прощание состоится 14 февраля в УДС „Молот“», — пишет «Коммерсантъ-Прикамье».

Варламов являлся президентом федерации хоккея Пермского края в 1992-2010 годах. Работал в сфере строительства, был одним из совладельцев и директоров компании «Уралсибспецстрой». В 1995 году удостоился звания «Заслуженный строитель РФ».

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В Перми скончался бывший президент краевой федерации хоккея Анатолий Варламов. Его не стало 10 февраля. «Анатолий Варламов умер 10 февраля на 80-м году жизни. Прощание состоится 14 февраля в УДС „Молот“», — пишет «Коммерсантъ-Прикамье». Варламов являлся президентом федерации хоккея Пермского края в 1992-2010 годах. Работал в сфере строительства, был одним из совладельцев и директоров компании «Уралсибспецстрой». В 1995 году удостоился звания «Заслуженный строитель РФ».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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