Артистка Юта выступила для семей челябинских бойцов СВО. Фото, видео

11 февраля 2025 в 20:52 Размер текста - 17 +

Юта планирует выступить в Чебаркуле второй раз — для пациентов госпиталя Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Заслуженная артистка России Юта (настоящее имя — Анна Осипова) 11 февраля выступила для военнослужащих в Чебаркуле (Челябинская область) с сольным концертом. Певица исполнила для бойцов хиты «Первое свидание», «Любимый мой», «За Россию», передает корреспондент URA.RU. «Дорогие мои, как я ждала этой встречи! Вы же знаете, что я ваша — уральская? Встреча очень приятная, концерт будет крутейший. Но самое главное, у нас с вами сегодня что? Первое свидание, и значит песня „Первое свидание“ посвящена вам», — заявила певица со сцены. Юта приехала в Чебаркуль в рамках благотворительного концертного тура по России. Его артистка продолжает уже второй год, проведя 21 сольный концерт. В своей программе она подчеркивает важность патриотизма и героизма. «Песня „За Россию“ — прекрасная. Пою песни Юты на СВО сама, они поднимают боевой дух», — призналась участница спецоперации и ветеран боевых действий корреспонденту URA.RU. Новость по теме Певица Юта даст в Чебаркуле концерт для военных Первый замминистра культуры региона Ирина Анфалова-Шишкина уточнила, что артистка также выступит для пациентов военного госпиталя. Она назвала выступление Юты хорошим подарком для горожан в преддверии 23 февраля. «Я начала поддерживать активно армию еще в 2016 году. Тогда же я начала писать патриотические песни, которые были не так популярны, как сейчас. Выступая перед бойцами, я видела реакцию, и складывала это в свою профессиональную „копилочку“. К началу спецоперации я внутренне была готова работать с этим: был огромный багаж опыта. То, что называют „божьей искрой“, дает жизнь моим песням. Я каждый день благодарю за нее создателя», — рассказала журналистам Юта. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Заслуженная артистка России Юта (настоящее имя — Анна Осипова) 11 февраля выступила для военнослужащих в Чебаркуле (Челябинская область) с сольным концертом. Певица исполнила для бойцов хиты «Первое свидание», «Любимый мой», «За Россию», передает корреспондент URA.RU. «Дорогие мои, как я ждала этой встречи! Вы же знаете, что я ваша — уральская? Встреча очень приятная, концерт будет крутейший. Но самое главное, у нас с вами сегодня что? Первое свидание, и значит песня „Первое свидание“ посвящена вам», — заявила певица со сцены. Юта приехала в Чебаркуль в рамках благотворительного концертного тура по России. Его артистка продолжает уже второй год, проведя 21 сольный концерт. В своей программе она подчеркивает важность патриотизма и героизма. «Песня „За Россию“ — прекрасная. Пою песни Юты на СВО сама, они поднимают боевой дух», — призналась участница спецоперации и ветеран боевых действий корреспонденту URA.RU. Первый замминистра культуры региона Ирина Анфалова-Шишкина уточнила, что артистка также выступит для пациентов военного госпиталя. Она назвала выступление Юты хорошим подарком для горожан в преддверии 23 февраля. «Я начала поддерживать активно армию еще в 2016 году. Тогда же я начала писать патриотические песни, которые были не так популярны, как сейчас. Выступая перед бойцами, я видела реакцию, и складывала это в свою профессиональную „копилочку“. К началу спецоперации я внутренне была готова работать с этим: был огромный багаж опыта. То, что называют „божьей искрой“, дает жизнь моим песням. Я каждый день благодарю за нее создателя», — рассказала журналистам Юта.