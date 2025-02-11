Челябинский «Трактор» первым из команд Востока вышел в плей-офф КХЛ

Челябинский клуб«Трактор» стал первой командой Восточной конференции, вышедшей в плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Об этом стало известно 11 февраля после победы команды «Сибирь» над «Ладой». Согласно турнирной таблице, «черно-белые» продолжают лидировать с 76 очками.
«„Сибирь“ обыграла „Ладу“ со счетом 4:1 на домашнем льду. Челябинский „Трактор“ выбил себе путевку в плей-офф с 76 очками в турнирной таблице. Магнитогорский „Металлург“ сейчас остается на пятой строчке с 66 очками», — передает корреспондент URA.RU.
«Черно-белые» сыграют с «Магниткой» на домашнем льду 12 февраля. Всего челябинскому клубу осталось 13 матчей до окончания регулярного чемпионата.
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