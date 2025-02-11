Мосгорздрав сообщил о состоянии пациентов, отравившихся слойками с ртутью

Мосгорздрав: отравившиеся слойками с ртутью находятся в стабильном состоянии
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Отравившиеся слойками с ртутью находятся в стабильном состоянии, врачи наблюдают за ними
Отравившиеся слойками с ртутью находятся в стабильном состоянии, врачи наблюдают за ними Фото:

Два человека, которые отравились слойками с шариками ртути, находятся в стабильном состоянии после полного промывания желудка. Об этом сообщили в Мосгорздраве.

«Состояние пострадавших оценивается как стабильное», — отметили в telegram-канале «Московская медицина». По их данным, бригада скорой помощи провела пострадавшим промывание желудка на месте, их госпитализировали в НИИ имени Склифосовского. Медики выполнили для прибывших кишечный лаваж, то есть полное промывание желудочно-кишечного тракта, а также другие исследования и процедуры. 

Отмечается, что врачи продолжают проводить все необходимые мероприятия. Роспотребнадзор проводит расследование.

Ранее стало известно, что два человека в Москве обратились за медпомощью после употребления слоек из пекарни. Внутри они обнаружили серебристые шарики, похожие на ртуть. Их госпитализировали с симптомами отравления ядовитым металлом.

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Два человека, которые отравились слойками с шариками ртути, находятся в стабильном состоянии после полного промывания желудка. Об этом сообщили в Мосгорздраве. «Состояние пострадавших оценивается как стабильное», — отметили в telegram-канале «Московская медицина». По их данным, бригада скорой помощи провела пострадавшим промывание желудка на месте, их госпитализировали в НИИ имени Склифосовского. Медики выполнили для прибывших кишечный лаваж, то есть полное промывание желудочно-кишечного тракта, а также другие исследования и процедуры.  Отмечается, что врачи продолжают проводить все необходимые мероприятия. Роспотребнадзор проводит расследование. Ранее стало известно, что два человека в Москве обратились за медпомощью после употребления слоек из пекарни. Внутри они обнаружили серебристые шарики, похожие на ртуть. Их госпитализировали с симптомами отравления ядовитым металлом.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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