Мосгорздрав сообщил о состоянии пациентов, отравившихся слойками с ртутью

Два человека, которые отравились слойками с шариками ртути, находятся в стабильном состоянии после полного промывания желудка. Об этом сообщили в Мосгорздраве.
«Состояние пострадавших оценивается как стабильное», — отметили в telegram-канале «Московская медицина». По их данным, бригада скорой помощи провела пострадавшим промывание желудка на месте, их госпитализировали в НИИ имени Склифосовского. Медики выполнили для прибывших кишечный лаваж, то есть полное промывание желудочно-кишечного тракта, а также другие исследования и процедуры.
Отмечается, что врачи продолжают проводить все необходимые мероприятия. Роспотребнадзор проводит расследование.
Ранее стало известно, что два человека в Москве обратились за медпомощью после употребления слоек из пекарни. Внутри они обнаружили серебристые шарики, похожие на ртуть. Их госпитализировали с симптомами отравления ядовитым металлом.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.