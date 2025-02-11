У вертолета АК «Ямал» отказал левый двигатель
Вертолет авиакомпании «Ямал» совершил вынужденную посадку на посадочной площадке «Тазовский-Ямал». Она была необходима в связи с отказом левого двигателя.
«Ми-8 RA-24175 Ямал. Вынужденная посадка вертолёта с отказавшим левым двигателем на посадочной площадке „Тазовский-Ямал“» — пишет telegram-канал Helincidents.
Посадка прошла благополучно. URA.RU направило запрос в авиакомпанию. Ответ ожидается.
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