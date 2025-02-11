В ЯНАО вертолет совершил вынужденную посадку из-за отказа двигателя. Видео

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У вертолета АК «Ямал» отказал левый двигатель
У вертолета АК «Ямал» отказал левый двигатель Фото:

Вертолет авиакомпании «Ямал» совершил вынужденную посадку на посадочной площадке «Тазовский-Ямал». Она была необходима в связи с отказом левого двигателя.

«Ми-8 RA-24175 Ямал. Вынужденная посадка вертолёта с отказавшим левым двигателем на посадочной площадке „Тазовский-Ямал“» — пишет telegram-канал Helincidents.

Посадка прошла благополучно. URA.RU направило запрос в авиакомпанию. Ответ ожидается.

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Вертолет авиакомпании «Ямал» совершил вынужденную посадку на посадочной площадке «Тазовский-Ямал». Она была необходима в связи с отказом левого двигателя. «Ми-8 RA-24175 Ямал. Вынужденная посадка вертолёта с отказавшим левым двигателем на посадочной площадке „Тазовский-Ямал“» — пишет telegram-канал Helincidents. Посадка прошла благополучно. URA.RU направило запрос в авиакомпанию. Ответ ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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