Гасить протест в Академическом отправили главу района: основные заявления. Фото, видео

Префект Николай Смирнягин вышел к протестующим против вырубки Березовой рощи

12 февраля 2025 в 00:04 Размер текста - 17 +

Николай Смирнягин попытался ответить на все вопросы возмущенных жителей Фото: Илья Московец, URA.RU новость из сюжета В Академическом районе начались столкновения из-за вырубки Березовой рощи Глава Академического района Екатеринбурга Николай Смирнягин вышел к активистам, устроившим несанкционированный протест из-за вырубки Березовой рощи. Он напомнил им, что застройщик — «Атомстройкомплекс» — получил участок на законных основаниях, в ответ услышал возмущения. Свидетелем встречи стали корреспонденты URA.RU. «Изначально, когда этот проект планировался, здесь должна была быть аграрная академия, но сперва земля была передана в аренду застройщику, потом он ее выкупил. Ряд судебных инстанций прошла. Последний суд был в 2023 году, который обязал администрацию Екатеринбурга выдать проект планировки на этот участок», — сказал Смирнягин. Он добавил, что из-за активного участия мэра Екатеринбурга Алексея Орлова две трети участка (16 га) удалось сохранить от вырубки, передав в муниципальную собственность. «Это ложь», — не поверили активисты. При этом есть решения суда, в том числе по апелляции, которую подавали активисты — ее также не поддержали. Николай Смирнягин пробыл с протестующими, пока те не разошлись Фото: Илья Московец, URA.RU Среди других вопросов, которые задавали Смирнягину, был и о законности передачи участка. «Почему не пересматривается старая документация? Почему не ставится под сомнение, что есть финансовая мотивация у глав, судей, которые принимают решения? Говорят, участок был отдан по заниженной стоимости…», — заявил один из активистов. Глава района не сдавался: по этой площадке есть решение суда, вступившее в законную силу, и его нужно исполнять. Также он добавил, что по Березовой роще есть все выписки из Росреестра о свершившихся фактах, «другой информации у меня нет» «Если бы я мог дать такие гарантии, я бы их дал», — ответил Смирнягин на просьбу защитников рощи дать слово, что вырубка не начнется до 12:00 часов 12 февраля. Строительная техника и рабочие с бензопилами появились на участке утром 11 февраля. Недовольные этим активисты — около 50 человек — попытались остановить их (был один пострадавший), приехала полиция, и вырубку временно приостановили. Застройщик считает, что стройка полностью законна. «Атомстройкомплекс» поддержал глава города Алексей Орлов. Все новости по теме — в сюжете URA.RU. Фото: Илья Московец, URA.RU Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Глава Академического района Екатеринбурга Николай Смирнягин вышел к активистам, устроившим несанкционированный протест из-за вырубки Березовой рощи. Он напомнил им, что застройщик — «Атомстройкомплекс» — получил участок на законных основаниях, в ответ услышал возмущения. Свидетелем встречи стали корреспонденты URA.RU. «Изначально, когда этот проект планировался, здесь должна была быть аграрная академия, но сперва земля была передана в аренду застройщику, потом он ее выкупил. Ряд судебных инстанций прошла. Последний суд был в 2023 году, который обязал администрацию Екатеринбурга выдать проект планировки на этот участок», — сказал Смирнягин. Он добавил, что из-за активного участия мэра Екатеринбурга Алексея Орлова две трети участка (16 га) удалось сохранить от вырубки, передав в муниципальную собственность. «Это ложь», — не поверили активисты. При этом есть решения суда, в том числе по апелляции, которую подавали активисты — ее также не поддержали. Среди других вопросов, которые задавали Смирнягину, был и о законности передачи участка. «Почему не пересматривается старая документация? Почему не ставится под сомнение, что есть финансовая мотивация у глав, судей, которые принимают решения? Говорят, участок был отдан по заниженной стоимости…», — заявил один из активистов. Глава района не сдавался: по этой площадке есть решение суда, вступившее в законную силу, и его нужно исполнять. Также он добавил, что по Березовой роще есть все выписки из Росреестра о свершившихся фактах, «другой информации у меня нет» «Если бы я мог дать такие гарантии, я бы их дал», — ответил Смирнягин на просьбу защитников рощи дать слово, что вырубка не начнется до 12:00 часов 12 февраля. Строительная техника и рабочие с бензопилами появились на участке утром 11 февраля. Недовольные этим активисты — около 50 человек — попытались остановить их (был один пострадавший), приехала полиция, и вырубку временно приостановили. Застройщик считает, что стройка полностью законна. «Атомстройкомплекс» поддержал глава города Алексей Орлов. Все новости по теме — в сюжете URA.RU.