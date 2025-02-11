11 февраля 2025

Мизулина обратилась в Генпрокуратуру из-за травли подростков Сургута

© Служба новостей «URA.RU»
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Мизулиной приходят массовые жалобы из-за буллинга подростков Сургута
Мизулиной приходят массовые жалобы из-за буллинга подростков Сургута Фото:

Подростки из Сургута (ХМАО) массово жалуются главе Лиги безопасного интернета Екатерине Мизулиной на telegram-канал, в котором дети разводят травлю и пишут ложную, оскорбительную информацию о своих сверстниках. Из-за огромного количества обращений чиновница обратилась в Генпрокуратуру РФ.

«В связи с появлением этого ресурса, о котором мне массово пишут подростки из Сургута, и еще около 60 аналогичных в других регионах, обратились в Генпрокуратуру. Вообще полиция города могла бы отреагировать и провести проверку. Особенно с учетом того, что подписчики сообщают, что ресурс с травлей создан подростками из этого города», — написала Мизулина в своем telegram-канале.

Также подростки сообщают, что администратор этого канала выкладывает «18+ контент» и вымогает деньги. Например, за удаление группы он требует 20 тысяч рублей.

Ранее URA.RU писало, что Мизулиной приходят массовые жалобы на плохую работу электронного дневника в системе ЭПОС. Школьники ХМАО тоже не стали исключением и рассказали чиновнице о том, что сайт часто зависает и перегружается, а у некоторых и вовсе не работает с начала года.

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Подростки из Сургута (ХМАО) массово жалуются главе Лиги безопасного интернета Екатерине Мизулиной на telegram-канал, в котором дети разводят травлю и пишут ложную, оскорбительную информацию о своих сверстниках. Из-за огромного количества обращений чиновница обратилась в Генпрокуратуру РФ. «В связи с появлением этого ресурса, о котором мне массово пишут подростки из Сургута, и еще около 60 аналогичных в других регионах, обратились в Генпрокуратуру. Вообще полиция города могла бы отреагировать и провести проверку. Особенно с учетом того, что подписчики сообщают, что ресурс с травлей создан подростками из этого города», — написала Мизулина в своем telegram-канале. Также подростки сообщают, что администратор этого канала выкладывает «18+ контент» и вымогает деньги. Например, за удаление группы он требует 20 тысяч рублей. Ранее URA.RU писало, что Мизулиной приходят массовые жалобы на плохую работу электронного дневника в системе ЭПОС. Школьники ХМАО тоже не стали исключением и рассказали чиновнице о том, что сайт часто зависает и перегружается, а у некоторых и вовсе не работает с начала года.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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