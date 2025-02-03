Школьники ХМАО пожаловались Мизулиной на проблемы с электронным дневником

Главе Лиги безопасного интернета Екатерине Мизулиной приходят массовые жалобы на плохую работу электронного дневника в системе ЭПОС. Школьники ХМАО тоже не стали исключением и рассказали чиновнице о том, что сайт часто зависает и перегружается, а у некоторых и вовсе не работает с начала года.
«В ХМАО у электронного дневника тоже проблемы. В начале года ему сделали какое-то обновление, после которого стало невозможно пользоваться — в дневник периодически невозможно зайти, а у некоторых он вообще с начала года он не работает. Учителя в школе говорят, что не обязаны писать домашнее задание на доске, а про дневник говорят, что мы врем, что он не работает», — пишет один из школьников Югры.
Мизулина ответила, что с этой проблемой столкнулась «буквально вся страна». Она предложила «взорвать мозг админам электронных дневников» и начать учителям проговаривать домашнее задание на уроках.
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