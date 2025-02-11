11 февраля 2025

Тюменские бизнесмены массово продают торговые центры

© Служба новостей «URA.RU»
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В Тюмени несколько ТЦ продается в закрытом формате
В Тюмени несколько ТЦ продается в закрытом формате Фото:

В Тюменской области в начале 2025 года на продажу было выставлено 20 торговых центров. Это в четыре раза больше, чем годом ранее, сообщил руководитель департамента аренды и продажи коммерческой недвижимости федеральной компании «Этажи» Антон Лескин.

«В Тюмени в начале 2025 года было выставлено на продажу около 20 торговых центров, в том числе торгово-офисных и местного формата. Год назад таких предложений было всего пять», — рассказал Лескин РБК Тюмень.

При этом, большинство ТЦ продается открыто: они размещены на общих площадках с описанием, параметрами и ценой. Стоимость таких объектов составляет от 150 до 800 миллионов рублей. Также есть несколько объявлений закрытого типа — их не найти в общем доступе, а цена составляет 1 — 1,2 миллиарда рублей.

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В Тюменской области в начале 2025 года на продажу было выставлено 20 торговых центров. Это в четыре раза больше, чем годом ранее, сообщил руководитель департамента аренды и продажи коммерческой недвижимости федеральной компании «Этажи» Антон Лескин. «В Тюмени в начале 2025 года было выставлено на продажу около 20 торговых центров, в том числе торгово-офисных и местного формата. Год назад таких предложений было всего пять», — рассказал Лескин РБК Тюмень. При этом, большинство ТЦ продается открыто: они размещены на общих площадках с описанием, параметрами и ценой. Стоимость таких объектов составляет от 150 до 800 миллионов рублей. Также есть несколько объявлений закрытого типа — их не найти в общем доступе, а цена составляет 1 — 1,2 миллиарда рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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