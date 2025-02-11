Тюменские бизнесмены массово продают торговые центры

В Тюменской области в начале 2025 года на продажу было выставлено 20 торговых центров. Это в четыре раза больше, чем годом ранее, сообщил руководитель департамента аренды и продажи коммерческой недвижимости федеральной компании «Этажи» Антон Лескин.
«В Тюмени в начале 2025 года было выставлено на продажу около 20 торговых центров, в том числе торгово-офисных и местного формата. Год назад таких предложений было всего пять», — рассказал Лескин РБК Тюмень.
При этом, большинство ТЦ продается открыто: они размещены на общих площадках с описанием, параметрами и ценой. Стоимость таких объектов составляет от 150 до 800 миллионов рублей. Также есть несколько объявлений закрытого типа — их не найти в общем доступе, а цена составляет 1 — 1,2 миллиарда рублей.
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